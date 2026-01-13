SERRA GELADA

En Benidorm, cruce de acusaciones entre PSOE y gobierno local por el conflicto de Serra Gelada

Este martes 13 se ha celebrado una nueva reunión técnica de carácter informativo con los portavoces de los distintos grupos

Los socialistas denuncian la negativa del alcalde, Toni Pérez, a que los servicios jurídicos comparezcan en comisión informativa para explicar la situación judicial tras las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia. La portavoz socialista, Cristina Escoda, acusa al alcalde de opacidad, nerviosismo y de estar “desbordado”, y anuncia que estudiarán acciones legales tras las acusaciones lanzadas contra su grupo.

Desde el consistorio, la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, niega rotundamente cualquier falta de transparencia, acusa al PSOE de mentir y recuerda que todas las resoluciones se explican en juntas de portavoces, convocadas cada vez que hay novedades judiciales.

