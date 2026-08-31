Benidorm aprueba el primer trámite para la construcción de un nuevo colegio público Vasco Núñez de Balboa financiado por el Plan Edificant

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy la iniciación de trámites para impulsar el nuevo proyecto del colegio público Vasco Núñez de Balboa, un proyecto que prevé la demolición del actual centro de más de 50 años de antigüedad y la construcción de un nuevo colegio de tres líneas y que, según ha explicado la concejal de Educación, Maite Moreno, representa “uno de los proyectos educativos más importantes y ambiciosos para nuestro municipio”. Con esta propuesta, el Consistorio ha desistido de la solicitud de delegación de competencias presentada ante la Conselleria de Educación para la rehabilitación de este centro, ubicado en el barrio de Foietes Colonia Madrid, y ha impulsado el inicio de un nuevo procedimiento de solicitud previa a la delegación de competencias –la Fase I del Plan Edificant– para una nueva actuación cuyo objeto sería la "Demolición del actual CEIP Vasco Núñez de Balboa y construcción, en la misma parcela, de un nuevo centro de Educación Infantil y Primaria de tres líneas, adaptado a la normativa vigente en materia de accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad, seguridad y necesidades educativas presentes y futuras del municipio de Benidorm”.

El pleno se ha iniciado guardando un minuto de silencio por las víctimas de violencia contra la mujer y también por las catástrofes ocurridas como consecuencia del terremoto de Colombia y la riada de Nepal, así como por el fallecimiento de Casimiro Vila Esteban, reconocido en el año 2016 como Vecino Ejemplar de Benidorm y presidente de honor del centro ocupacional Doble Amor. Asimismo, durante la sesión también se han acordado otros asuntos, como los Premios de Turismo ‘Ciudad de Benidorm 2026’, que se entregarán el próximo 25 de septiembre; la modificación presupuestaria para destinar 19 millones de euros del remanente de Tesorería de 2025 al pago de suelo de Serra Gelada y la reducción del préstamo bancario de 55 a 36 millones; o la revisión de tarifas de aparcamientos públicos, entre otros.

En relación al punto sobre el colegio público Vasco Núñez de Balboa, la concejal de Educación ha recordado que este trámite es fruto del “trabajo coordinado con la Conselleria de Educación y con la comunidad educativa del Vasco Núñez de Balboa”, con quien el alcalde Toni Pérez y la propia concejal han mantenido numerosas reuniones en los últimos meses, y que la misma surge para “atender las necesidades reales actuales del centro, con un proyecto mucho más ambicioso y totalmente nuevo”

Así, la edil ha recordado que “estudios y ensayos técnicos realizados sobre el edificio aconsejan replantear el alcance de aquella primera actuación prevista para rehabilitar el colegio, con un proyecto con mayor visión de futuro”. “No queremos limitar la actuación del Vasco Núñez a la reforma de un edificio de más de 50 años de antigüedad, sino iniciar el camino para que Benidorm disponga de un nuevo colegio más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades educativas de las futuras décadas, impulsando además su conversión a colegio de tres líneas”.

Por último, Maite Moreno ha recordado que, frente a la anterior etapa del gobierno autonómico de PSOE y Compromís en la que no se ejecutó ni una sola inversión educativa en Benidorm, el balance de esta nueva etapa con el PP en la Generalitat Valenciana va a ser la de un instituto Pere Maria Orts i Bosch finalizado, un colegio Ausiàs March en proceso de reforma y un proyecto en marcha para construir un nuevo y moderno Vasco Núñez de Balboa.

Este trámite, “previo y necesario” para poder impulsar el resto de paso para que el nuevo colegio Vasco Núñez de Balboa salga adelante y sea financiado con fondos autonómicos a través del Plan Edificant, ha salido adelante únicamente con el voto favorable de los 16 concejales del gobierno local frente a la abstención de PSOE y Vox.

En la sesión, los grupos municipales han aprobado por unanimidad la propuesta del alcalde Toni Pérez, en nombre de la Junta de Portavoces, para la concesión de los Premios Turismo ‘Ciudad de Benidorm 2026’ a la prueba deportiva Benidorm Half, a McDonald’s España y su campaña de promoción ‘Mitiquísimo’ y a las empresas ALE-HOP y Autocares Grupo Benidorm, por su papel y contribución al turismo en las categorías Internacional, Nacional, Autonómica y Local de estos galardones. La moción también incluye la entrega de la Mención Especial de estos premios a la empresaria local Antonia Aguilar Masanet, propietaria del Hotel Palmeral y de otros proyectos locales ligados al turismo. Estos galardones se entregarán en un acto institucional que se celebrará el viernes 25 de septiembre, dentro de las actividades programadas por el Consistorio con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra en todo el mundo el 27 de septiembre.

En cuanto a la categoría Internacional, la moción destaca que la Benidorm Half “ha sabido ampliar su dimensión y atraer corredores y acompañantes de numerosos países y convertir el deporte en una auténtica experiencia turística, reforzando la imagen de Benidorm como destino activo, saludable y abierto todo el año”.

En la categoría Nacional, la distinción ‘Ciudad de Benidorm’ reconoce a McDonald’s España por ‘Mitiquísimo’, la campaña estival lanzada el pasado julio e ideada por la agencia creativa &Rosàs, que es toda una oda nostálgica al costumbrismo y a los iconos del verano español.

En categoría Autonómica, la distinción recaerá en la compañía ALE-HOP, una de las multinacionales de retail más exitosas de España, nacida en 2001 en Gata de Gorgos y célebre por la gran vaca de plástico que custodia la entrada de todos sus locales. Aunque su primera tienda abrió en la calle de la Paz en València, el verdadero éxito comercial y la validación de su modelo masivo ocurrió con la apertura de su tienda en Benidorm, la quinta que puso en marcha su fundador, Vicente Grimalt.

Por último, el ‘Ciudad de Benidorm’ en su dimensión Local recae este año 2026 en Autocares Grupo Benidorm, una de las principales empresas de transporte discrecional de viajeros de la Costa Blanca, cuya trayectoria moderna está marcada por una profunda historia de superación familiar y relevo estratégico.

Para completar estas cuatro distinciones con motivo del Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento de Benidorm concederá también la Mención Especial de los ‘Ciudad de Benidorm’ de este año a la benidormense y empresaria turística Antonia Aguilar Masanet, propietaria del Hotel Palmeral, que abrieron sus padres en el año 1956; primera gerente del Restaurante Ulía y fundadora también de la agencia de viajes La Cala.

El pleno ha aprobado también por unanimidad una propuesta de la Junta de Portavoces para destinar una ayuda de 8.000 euros en favor de las víctimas del terremoto ocurrido en Colombia, así como otra ayuda por la misma cuantía para ayudar a las víctimas y damnificados por la riada ocurrida la pasada semana en Nepal. Ambas aportaciones se canalizarán a través de los mecanismos de cooperación y ayuda internacional habilitados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Generalitat Valenciana, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) u otras instituciones o entidades de ayuda humanitaria que acrediten su actuación en las zonas afectadas.

Tarifas de aparcamiento y distinciones a la Policía Local

Igualmente se ha aprobado con la unanimidad de los grupos la revisión de tarifas a junio de 2026 de los aparcamientos públicos de Ametlla de Mar, Tomás Ortuño y Mercado. Una revisión que, según ha explicado el edil de Movilidad, Francis Muñoz, “contempla la variación del IPC, del 3,20%”. Así, ha dicho, “la tarifa por minuto se incrementa en 0,001 euros y queda en 0,0377 euros. El máximo diario es de 22,62 euros”. El abono diurno mensual asciende a 156,38 euros; el abono mensual a tiempo completo será de 201,06 y el abono anual a tiempo completo costará 2.010,58 euros. Además, el Ayuntamiento ratifica al concesionario que la temporada estival va desde el 21 de junio al 22 de septiembre y el resto de la temporada del 23 de septiembre al 20 de junio, resolviendo así la discrepancia existente. En ese sentido, se establece que la empresa podrá aumentar durante la temporada estival un 20% las tarifas, pero queda obligada a reducirlas un mínimo del 20% durante el resto del año. También en materia económica, en la sesión de hoy se ha dado cuenta de la información relativa a la ejecución del segundo trimestre del presupuesto municipal del ejercicio 2026.

Los grupos políticos se han posicionado también a favor de la propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana para iniciar el procedimiento para la concesión por la Generalitat Valenciana de felicitaciones públicas a los agentes del cuerpo de Policía Local, Enrique Tortosa Casado y Tomás Manchón Ramírez “cuya rápida y decidida intervención el pasado 25 de julio permitió rescatar a un menor autista de aproximadamente ocho años que fue localizado sentado sobre la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado ubicado en la fachada de un bloque de apartamentos, en la planta 21, con riesgo inminente de precipitarse al vacío” ha señalado Jesús Carrobles, concejal de Seguridad Ciudadana.

Mociones de calado económico y urbanístico

En el área de Hacienda, el pleno ha aprobado por unanimidad de todos los grupos la modificación presupuestaria 15/2026 de baja por anulación de créditos de parte del préstamo del Fondo de Impulso Económico (FIE) que no se pretende disponer y de modificación presupuestaria por suplemento de crédito financiado con el remanente de tesorería para gastos generales de 2025; en ambos casos, por valor de 19 millones de euros. La concejal Aida García Mayor ha explicado que, como ya avanzó días atrás el alcalde Toni Pérez en rueda de prensa, el Ayuntamiento va a destinar parte del ahorro generado durante el pasado ejercicio de 2025 para atender el pago de los 60 millones de euros comprometidos por el Ayuntamiento dentro del acuerdo para la adquisición del suelo protegido del APR7 de Serra Gelada y, de esta forma, reducir de 55 a 36 millones de euros el préstamo con Caixa Ontinyent autorizado por el Ministerio de Hacienda dentro del FIE y, con él, también los intereses.

De este modo, el Ayuntamiento destinará este año 24 millones de euros de recursos propios a este pago antes del 31 de diciembre, de los cuales 5 millones ya han sido abonados.

Sin abandonar el área de Hacienda, el pleno ha dado luz verde con el voto favorable de PP a la aprobación de facturas de competencia plenaria por la prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales y el servicio de mantenimiento del alumbrado público. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha indicado que el importe de las mismas asciende a 271.649,85 euros y ha explicado que se trata de facturas en las que se ha omitido la función interventora al estar prestándose con contratos vencidos y que están en proceso de adjudicación, insistiendo nuevamente en que “todas las facturas cuentan con todos los informes técnicos favorables” y que los mismos avalan que “los servicios se han realizado, los precios se ajustan a mercado y su prestación era imprescindible para el buen funcionamiento de la ciudad y la prestación de servicios esenciales”. El PSOE ha votado en contra al pago de estas facturas y el edil de Vox se ha abstenido.

Otro de los asuntos que se ha acordado es la adscripción de un funcionario de carrera del departamento Jurídico del Ayuntamiento de Benidorm a la estructura de personal del Consorcio de Residuos del Plan Zonal 6, A1, conocido como Consorci Mare, en calidad de técnico asesor de la Presidencia del mismo y en las funciones que le sean encomendadas por esta. El edil José Ramón González de Zárate, presidente del Consorcio, ha explicado que se trata de “un mero trámite administrativo para que este funcionario pueda reforzar” la gestión de dicho organismo, responsable de la gestión, tratamiento y eliminación de residuos de los 52 municipios de las dos comarcas de la Marina y El Campello. El punto ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos.

Por último, en materia de Urbanismo, el pleno ha aprobado una propuesta de la concejal Lourdes Caselles para la ampliación del plazo de ejecución de la obra del contrato de Enlace de la N-332 y conexión con la avenida de la Comunitat Valenciana, por un plazo suplementario de ocho meses y medio, debiendo finalizar la obra el día 29 de mayo de 2027. Esta ampliación de plazos, aprobada por unanimidad de todos los grupos, responde entre otros asuntos a las autorizaciones por parte de administraciones supramunicipales, en concreto de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que necesitan algunas de las actuaciones proyectadas y que se encuentran en trámite de informes, así como por la supresión de dos líneas aéreas de alta tensión que ha de ejecutar Iberdrola, según ha explicado Caselles. La moción ha salido adelante con el apoyo unánime de la Corporación.

Despachos extraordinarios

En el capítulo de despachos extraordinarios, el pleno ha aprobado por unanimidad su conformidad para que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) adopte la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación del expediente del contrato de limpieza de dependencias públicas y centros educativos de Benidorm, hasta que haya un pronunciamiento expreso de este tribunal sobre un recurso presentado ante el mismo. En concreto, este expediente había sido recurrido el pasado 3 de agosto por los concejales del grupo municipal socialista y ahora, con la suspensión del procedimiento, “no se desvelará el contenido de las propuestas que se habían presentado antes de que el TACRC se pronuncie sobre el recurso”, según ha indicado la concejal de Contratación, Aida García Mayor.

El propio tribunal había dado dos días de plazo para que el Ayuntamiento se pronunciase sobre su conformidad u oposición a la suspensión del procedimiento, según una comunicación que ha llegado esta misma mañana.