urbanismo

Aprobado el proyecto de ampliación del cementerio de Altea tras dos años de trabajo

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la aprobación del proyecto de ejecución de la Unidad de Ejecución del cementerio de Altea, que permitirá ampliar las actuales instalaciones y mejorar su urbanización

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Aprobado el proyecto de ampliación del cementerio de Altea tras dos años de trabajo
Aprobado el proyecto de ampliación del cementerio de Altea tras dos años de trabajo | Onda Cero Marina Baixa

El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha explicado que, ante la necesidad de ampliar el cementerio, el Ayuntamiento lleva trabajando desde 2024 en el proyecto de reparcelación y organización de las nuevas instalaciones. Tras la exposición pública, ahora se ha aprobado el proyecto completo.

Este proyecto se realiza cumpliendo un convenio urbanístico firmado en 2002, que permitía la ocupación de terrenos privados y garantiza la responsabilidad del Ayuntamiento de ampliar las instalaciones existentes en la medida de lo posible.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer