Aprobado el proyecto de ampliación del cementerio de Altea tras dos años de trabajo

El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha explicado que, ante la necesidad de ampliar el cementerio, el Ayuntamiento lleva trabajando desde 2024 en el proyecto de reparcelación y organización de las nuevas instalaciones. Tras la exposición pública, ahora se ha aprobado el proyecto completo.

Este proyecto se realiza cumpliendo un convenio urbanístico firmado en 2002, que permitía la ocupación de terrenos privados y garantiza la responsabilidad del Ayuntamiento de ampliar las instalaciones existentes en la medida de lo posible.