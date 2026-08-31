Aprobado el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible con horizonte 2030 de L’Alfàs

El Pleno del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, en su sesión ordinaria del mes de agosto ha aprobado definitivamente el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) del municipio, con horizonte 2030, un instrumento de planificación que fija el marco de actuación municipal en materia de clima y energía y da continuidad a la adhesión del Ayuntamiento al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía, según ha informado al término de la sesión el concejal Portavoz del Gobierno, Toni Such. El documento ha sido redactado por la empresa Azigrane Consultores S.L. La aprobación definitiva llega después de que el plan fuera aprobado inicialmente por el Pleno el pasado 23 de abril, y de haber superado el correspondiente periodo de información pública, de un mes, sin que se presentara ninguna alegación.

El PACES constituye una herramienta de planificación con una visión transversal, explica Such, “ya que la acción frente al cambio climático y en favor de un uso más eficiente de la energía tiene también incidencia en ámbitos como la salud pública, el ahorro energético, la modernización de los servicios, la protección social, la competitividad económica y la cohesión social”. En este sentido, el Ayuntamiento de l’Alfàs sitúa las políticas climáticas dentro de una estrategia municipal de futuro, vinculada al bienestar y a la calidad de vida de la ciudadanía. El acuerdo plenario contempla además la publicación de un extracto en el Boletín Oficial de la Provincia y la incorporación del texto íntegro del Plan al tablón de anuncios de la web municipal, con el objetivo de garantizar su difusión y conocimiento público. Asimismo, el documento será trasladado al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía Europa.

En otro orden de cosas, en la misma sesión plenaria se ha dado cuenta de la aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2025, así como de los informes emitidos por la Intervención Municipal en relación con este expediente y con la evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales. La liquidación fue aprobada con fecha 27 de julio de 2026, previo informe de la Intervención. La liquidación presupuestaria permite conocer cómo se ha ejecutado el presupuesto municipal durante el ejercicio y determina, entre otros aspectos, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. El expediente recoge igualmente los informes preceptivos de la Intervención Municipal relativos.

a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el límite de deuda, en aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De esta manera, concluye el Portavoz Toni Such, la sesión plenaria “ha permitido avanzar tanto en la planificación municipal a medio plazo en materia de clima y energía, con el horizonte puesto en 2030, como en la rendición de cuentas sobre la ejecución económica del ejercicio 2025, ofreciendo información sobre la situación presupuestaria y financiera del Ayuntamiento”.

Finalmente se han desestimado las mociones elevadas a Pleno del Grupo Municipal VOX, sobre establecimiento de un día en memoria de las víctimas del terrorismo de ETA, la incorporación de la secretaria general; la fiscalización de la deuda pública; la obra del Paseo de las Estrellas y fiscalización del gasto público en defensa jurídica.