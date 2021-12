Andreu Verdú declarará como testigo de la parte denunciada en el juicio contra Gent per la Vila

El juzgado ha llamado a declarar como testigo a Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa y socio en el gobierno de Gent per la Vila. El juicio verbal del caso con los testigos estaba previsto que se celebrara en principio el 19 de enero, pero se ha aplazado hasta casi un mes más tarde, el 16 de febrero a las 9 de la mañana según ha conocido Onda Cero, por petición de la parte demandada y con ajuste a lo señalado por la ley en materia de aplazamiento de las vistas como ha valorado la magistrada.

El alcalde de la Vila ha sido citado en calidad de testigo de la defensa. Andreu Verdú no ha querido hacer declaraciones a Onda Cero por considerarlo un tema que afecta a Gent per la Vila y no a su partido o su cargo. Sí ha confirmado que aún no ha recibido la citación de manera oficial.

Por otro lado, Onda Cero también ha podido confirmar que el mismo juzgado ha solicitado al PSOE un listado con el nombre de los afiliados del partido ya que la defensa de Gent per la Vila alega que los denunciantes abandonaron el partido para ingresar en las filas socialistas y por eso no fueron convocados a las reuniones de la Junta General. El PSOE, según fuentes afines al partido, ha remitido al juzgado un escrito en el que se informa de que el grupo local no está autorizado a proporcionar esos datos y han solicitado que la petición se remita al Comité Federal que es el órgano competente.