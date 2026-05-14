Altea inicia la licitación para construir viviendas de protección pública destinadas a alquiler social permanente

El Ayuntamiento de Altea ha iniciado el proceso de licitación para la redacción del proyecto de construcción de un edificio de viviendas de protección pública en régimen de alquiler social permanente en la calle Santa Teresa, con un presupuesto base de licitación de 68.000 euros. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de junio. La selección del proyecto ganador se realizará atendiendo a distintos criterios técnicos y económicos, aunque tendrá un peso fundamental la valoración del anteproyecto presentado, con el objetivo de garantizar la máxima calidad arquitectónica, funcional y social de las propuestas. La actuación contempla la construcción de entre 10 y 15 viviendas protegidas. Como mínimo, el 60% de las viviendas deberán contar con dos dormitorios, pudiendo completarse el resto con viviendas de un dormitorio y, de forma excepcional, de tres dormitorios.

Prioridad para jóvenes y familias vulnerables

Esta iniciativa nace con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a colectivos que actualmente encuentran especiales dificultades para acceder al mercado inmobiliario convencional.

En este sentido, el futuro edificio estará orientado prioritariamente a jóvenes de Altea, para que puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio sin verse obligados a abandonarlo debido al elevado precio de los alquileres y a familias y personas con necesidades habitacionales, que requieren del apoyo de las administración pública para acceder a una vivienda segura, digna y asequible.

El Ayuntamiento destaca además que, al tratarse de una parcela dotacional, las viviendas estarán destinadas permanentemente al alquiler social, lo que permitirá disponer a largo plazo de una bolsa municipal de vivienda asequible para atender las necesidades residenciales de la población.

La parcela donde se proyectará el edificio cuenta con una superficie de 779 metros cuadrados y se encuentra situada en una zona próxima al Núcleo Histórico Tradicional de Altea, favoreciendo así la plena integración de los futuros residentes en la vida social y urbana del municipio.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Jose Orozco, ha destacado que “este proyecto forma parte de una estrategia global del Ayuntamiento para afrontar el problema de acceso a la vivienda en Altea y garantizar que nuestros vecinos y vecinas puedan seguir viviendo en su pueblo”.

Orozco ha subrayado que “desde el Ayuntamiento se está realizando un esfuerzo muy importante en materia de vivienda, actuando desde diferentes ámbitos y con medidas concretas”. En este sentido, ha recordado iniciativas como el Programa de Barrios, que está permitiendo la rehabilitación de 24 edificios del municipio; la regulación de las viviendas turísticas para limitar su proliferación y garantizar el uso residencial; y la adquisición de dos viviendas sociales mediante el mecanismo de Tanteo y Retracto.

Asimismo, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha señalado que “el equipo de gobierno también está trabajando intensamente para desbloquear el sector Bellas Artes, donde existe la posibilidad de desarrollar alrededor de 170 viviendas de protección pública”.

“Sabemos que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y por eso estamos impulsando políticas valientes y sostenidas en el tiempo que permitan ampliar el parque público de vivienda y ofrecer alternativas reales a jóvenes y familias”, ha concluido Zaragozí.