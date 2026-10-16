Altea culmina las actuaciones del Plan Edificant con la cubierta parcial de la pista deportiva del CEIP Les Rotes

La regidora de Educación, Mari Sastre, y el regidor de Urbanismo, Jose Orozco, han visitado el CEIP Les Rotes para comprobar el avance de las obras de construcción de la cubierta parcial de la pista deportiva, una actuación con la que se culminan las intervenciones del Pla Edificant en el municipio de Altea. Visita a la que ha acudido también el alcalde, Diego Zaragozí.

El proyecto contempla la instalación de una cubierta de aproximadamente 275 metros cuadrados que permitirá disponer de un espacio exterior protegido del sol y de la lluvia, facilitando la realización de actividades deportivas, educativas y de convivencia en mejores condiciones durante todo el año. La actuación responde, además, a la necesidad de adaptar progresivamente las infraestructuras escolares a los efectos del cambio climático, especialmente ante el aumento de las temperaturas y de los episodios de calor.

La intervención supone una inversión de alrededor de 150.000 euros, que incluye la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de la cubierta. Esta cantidad procede de los remanentes económicos de las actuaciones del Pla Edificant ejecutadas anteriormente en el mismo centro, lo cual ha permitido aprovechar los recursos disponibles para continuar mejorando las instalaciones educativas.

Además de la construcción de la cubierta, el proyecto incorpora otras mejoras en la pista deportiva, como la sustitución de las cestas de baloncesto y la instalación de protecciones en los pilares de la estructura de la cubierta, con el objetivo de reforzar la seguridad del alumnado durante la práctica deportiva y las actividades escolares.

Esta actuación se enmarca en el Pla Edificant, impulsado por el Gobierno del Botànic en la Generalitat Valenciana para mejorar las infraestructuras educativas públicas mediante la colaboración entre la administración autonómica y los ayuntamientos. En Altea, el programa ha permitido movilizar una inversión de más de dos millones de euros en actuaciones destinadas en los centros educativos públicos del municipio.

La edil de Educación, Mari Sastre, ha destacado que “con esta actuación damos un paso más para mejorar nuestros centros educativos y garantizar espacios más seguros, adecuados y adaptados a las necesidades actuales del alumnado. Disponer de zonas de sombra y espacios protegidos en los patios escolares es cada vez más necesario ante las altas temperaturas, y las administraciones tenemos la responsabilidad de dar respuesta a esta realidad. El Pla Edificant, impulsado por el Gobierno del Botànic, supuso una apuesta decidida por la educación pública y permitió atender necesidades históricas de nuestros colegios. Ahora es imprescindible que el actual Consejo mantenga ese compromiso inversor, porque las necesidades educativas no se acaben con la finalización de este programa”.

Desde la Concejalía de Educación se defiende que adaptar los espacios escolares al cambio climático tiene que ser una prioridad. Dotar los centros de zonas protegidas y de instalaciones adecuadas para mejorar la eficiencia energética forma parte del compromiso con una educación pública digna, que cuida tanto el alumnado como las personas que trabajan.

Con esta intervención, Altea cierra las actuaciones previstas dentro del Pla Edificant, pero no de las necesidades de sus centros educativos. En este sentido, la Concejalía expresa su preocupación por la continuidad de las inversiones del Consejo y reclama nuevos compromisos concretos para las escuelas alteanas, porque el alumnado y el personal docente disponen de infraestructuras en condiciones dignas.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha puesto en valor la gestión de los recursos económicos disponibles y la coordinación con la comunidad educativa para definir esta intervención.

“Esta obra ha sido posible gracias al aprovechamiento de los remanentes económicos de las actuaciones del Pla Edificant en el centro. Desde el Ayuntamiento teníamos claro que no queríamos dejar perder ni un euro de los recursos disponibles para mejorar nuestras escuelas. Por eso, hablamos con la dirección del CEIP Les Rotes para conocer de primera mano cuáles eran sus necesidades y reivindicaciones y, atendiendo sus peticiones, nació este proyecto de cubrición parcial de la pista deportiva”, ha explicado Orozco.

El edil ha remarcado que “esta obra demuestra la importancia de contar con una planificación y una inversión pública que permita transformar y mejorar nuestras infraestructuras escolares. El Pla Edificant ha sido una herramienta fundamental para hacer realidad actuaciones que benefician directamente a la comunidad educativa. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para ejecutar estas mejoras y continuaremos reivindicando los recursos necesarios porque Altea disponga de unas infraestructuras educativas modernas, dignas y preparadas para los retos de futuro”.