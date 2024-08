El PP de Altea acusa al gobierno local de desatender las peticiones vecinales y alcaldía replica que el PP se basa en errores y falsedades

El PP de Altea ha criticado la mala gestión general del gobierno que encabeza Diego Zaragozí y que ha provocado incomodidades a los vecinos en varios frentes, según la portavoz popular Rocío Gómez.

Asegura Gómez que sólo transmite quejas que han llegado desde los núcleos vecinales. Así, entre los vecinos de la calle Piteres hay malestar por el mal tratamiento de la gestión de las basuras, por lo que han llegado a colgar pancartas de los balcones reclamando una mayor atención. También se ha hecho caso omiso de las 1.300 firmas que piden recuperar el doble sentido de circulación y el autobús en la carretera de Cap Blanch y los vecinos del Casco Antiguo comprueban ahora la mala calidad del empedrado que se ha repuesto en algunas zonas.

Además de estas denuncias, Rocío Gómez recoge también la queja de la falta de zonas verdes en la localidad, concretamente en el proyecto de la Avenida Comunitat Valenciana.

Además, Zaragoza también acusa a su vez al partido popular, de no querer "que se hagan zonas donde se pueda practicar el deporte en Altea", en respuesta a la crítica por la falta de zonas verdes en el proyecto de urbanizado de la avenida Comunidad Valenciana del que, asegura el alcalde, nadie se ha quejado. Más aún, afirma que Rocío Gómez pone en boca de la concejala Aurora Serrat y del alcalde "palabras que no se han dicho nunca", cuando la portavoz popular asegura que el argumento para no crear una zona verde es que así "hay menos gasto".

Por otra parte, Gómez afirma que la urbanización de Altea Hills baraja querellarse contra el Ayuntamiento por prevaricación y delito ecológico por no evitar que se pierda agua potable de las conducciones por su mal estado. Calculan que se está perdiendo entre un 55 y un 65% de la misma.

Respuesta del gobierno alteano

El alcalde de Altea, Diego ha reaccionado ante las declaraciones de Rocío Gómez y ha afirmado que se basan en falsedades errores y desinformación.

El primer edil de Altea ha respondido a Gómez asegurando que muchas de esas denuncias ya se están solucionando, y que en otros casos es imposible hacerlo porque el Ayuntamiento no tiene aún competencias sobre la materia que se denuncia. Por ejemplo, asegura Diego Zaragozí, que no se puede intervenir en la zona de Altea Hills porque el Ayuntamiento aún no ha recibido la zona y el consistorio no puede intervenir en un terreno que no es de dominio público.