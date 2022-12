Un acuerdo entre las partes evita el juicio de Terra Natura

LEER MÁS Piden 9 años de cárcel en total para tres mandos de Terra Natura por el incidente del tigre que atacó a una cuidadora

El juicio iba a servir para dirimir responsabilidades por la muerte, el pasado 2 de julio de 2016, de una trabajadora de la limpieza en Terra Natura, que fue atacada por un tigre mientras limpiaba la jaula del animal ya que, al parecer, los conductos que comunicaban el lugar donde debía confinarse al animal mientras se limpiaba la jaula estaban abiertos y el tigre se coló en su jaula atacando a la trabajadora que, según la acusación, no había sido advertida sobre los protocolos del parque y que se encontraba sola en el lugar en contra de lo que dictaminan esos mismos protocolos.

Acuerdo

El juicio estaba previsto que se iniciara hoy y que se prolongara otros 3 días, sin embargo, un acuerdo en el último momento ha propiciado que no se celebre la vista oral. El acuerdo ha llegado cuando la parte demandada ha admitido su culpabilidad a cambio de una reducción de pena. Así, en origen la fiscalía iba a pedir 3 años de cárcel para el directivo de Terra Natura encausado y otros 3 para cada uno de los mandos intermedios del parque en el momento de los hechos, mientras que la acusación particular pedía incrementar esa pena a 4 años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia al que la acusación particular suma el de delito contra los trabajadores. Con el acuerdo, no obstante, ninguno de los acusados tendrá que ingresar en prisión porque se han acordado penas por debajo de los 2 años, por lo que, sin antecedentes, no se produce el ingreso.