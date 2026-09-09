3.264 alumn@s inician hoy el Curso Escolar 26-27 en La Nucía en infantil, primaria, secundaria y bachiller

Este martes un total de 3.264 alumn@s han comenzado el curso escolar 2026-2027 en los seis centros escolares de La Nucía, en infantil, primaria, secundaria y bachiller. El curso se ha iniciado con total normalidad en los 6 centros educativos. El próximo curso La Nucía contará con un nuevo centro educativo con el tercer Colegio de Infantil y Primaria, actualmente en construcción.

Estos 3.264 alumnos (Colegio Público Sant Rafael -522 alumn@s-, Colegio Público La Muixara -580 alumn@s-, Instituto La Nucía -1.163 alumn@s-, Elian’s British School – 709 alumn@s-, Colegio Vallemar 236 alumnos y Escola Infantil Municipal Bressol 122) estarán acompañados por 334 profesores y profesoras con sus respectivas especialidades y personal del Ayuntamiento como Gabinete Psicopedagógico, conserjes, profesor de educación vial, monitores ...etc. Destaca este inicio de curso escolar los más de 140.000 euros que ha invertido en el Ayuntamiento en mejoras y mantenimiento en los colegios públicos. Esta mañana en el inicio del curso escolar Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes junto con Pedro Lloret, teniente alcalde, han visitado el Colegio Muixara junto a su directora Vicenta Pérez.

Colegio Muixara

El Colegio La Muixara de La Nucía tieneeste año con 580 alumn@s. Distribuidos en 150 alumn@s en infantil 430 en primaria y 8 UECO. El personal docente del centro está compuesto por 50 maestros y maestras. Este centro cuenta con servicio de comedor y 6 buses escolares. Destacar que por quinto curso escolar el centro cuenta con una “Aula de Necesidades Específicas”, Aula “UECO” (Unitat Específica en Centre Ordinari).

Colegio Sant Rafael

El Colegio Público Sant Rafael cuenta este curso escolar 2026-2027 con 522 alumn@s: 120 en infantil y 402 en primaria. El personal docente del centro está compuesto por 44 profesores y profesoras. Este centro cuenta con servicio de comedor y servicio de 4 buses escolares.

1.163 alumnos en el Instituto

1.163 alumnos han iniciado las clases hoy en el Instituto de La Nucía, que este curso tiene un claustro formado por 120 profesores y profesoras. 109 autobuses desplazan al alumnado hasta este centro de secundaria, bachiller y FP. A nivel de aulas El Instituto cuenta con 734 estudiantes de ESO, 219 de Bachiller, 53 de FP Básica y 219 de Ciclos FP del Deporte. La comunidad educativa del IES La Nucia abarca los municipios de La Nucía y las poblaciones de la Vall de Guadalest (Benimantell, Guadalest, Benifato, Beniardá...).

Cesión espacios al Instituto

Un año más el Ayuntamiento colabora cediendo espacios educativos al Instituto de La Nucía para el Bachiller Artístico en l’Auditori de La Nucía y en la Ciutat Esportiva Camilo Cano para los 6 Ciclos de FP del Deporte.

Elian’s y Vallemar

El Colegio privado Elian´s British School cuenta con un total de 709 alumn@s repartidos entre Infantil (143 alumn@s), Primaria (325 alumn@s), Secundaria (198 alumn@s) y Bachiller (43). Este centro docente está compuesto por 78 profesores y 3 autobuses.

El Colegio Vallemar La Nucía inicia hoy su segundo curso escolar de vida, con un total 236 alumnos: 77 en infantil, 75 en primaria y 84 secundaria. El claustro de este centro privado está compuesto por 33 profesores y cuenta con 2 autobuses.