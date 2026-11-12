Del 13 al 15 de noviembre, Lurbel Finestrat Costa Blanca Trails con más de 2.400 participantes

Todo preparado en Finestrat para convertirse, un año más, en uno de los grandes escenarios del trail running internacional con 2.411 participantes de hasta 26 nacionalidades. El motivo: este fin de semana se celebra la 9ª edición de la Lurbel Finestrat Costa Blanca Trails con un programa que, por primera vez, se extenderá a lo largo de tres jornadas, 13, 14 y 15 de noviembre y que permitirá disfrutar de algunas de las montañas más emblemáticas de la provincia de Alicante. Presentaron esta edición la Alcaldesa, Nati Algado, la edil de Deportes, Beatriz Quintillán, el coordinador de la prueba, José Antonio Alejo (de Club Reto 8000) y Miguel Lurbe, de la empresa patrocinadora Lurbel.

El Puig Campana, la sierra de Aitana y La Serrella volverán a ser protagonistas de esta cita que combina recorridos de gran exigencia física, paisajes de extraordinaria belleza y el Mediterráneo como telón de fondo.

La competición cuenta con cinco distancias competitivas —102K, 66K, 41K, 20K y 17K— y una modalidad senderista de 14 kilómetros. Entre las principales novedades de esta edición destacan la incorporación de la Sprint Trail Finestrat (STF 17K) y la Costa Blanca Walk (CBW 14K), dos propuestas que amplían las posibilidades de participación y permiten acercar la experiencia de la prueba a diferentes perfiles de deportistas.

Organizada por el Club de Montaña Reto 8000, con la colaboración del Ayuntamiento de Finestrat y el respaldo de Lurbel como patrocinador principal, la carrera vuelve a reunir en la localidad alicantina a corredores de distintas nacionalidades en un territorio que se ha ganado un lugar propio dentro del calendario de montaña.

En la presentación ante los medios de comunicación la Alcaldesa, Nati Algado, afirmó que “la Lurbel Finestrat Costa Blanca Trails es mucho más que una competición deportiva. Es una prueba que sitúa a Finestrat en el mapa internacional de las carreras de montaña y que nos permite proyectar nuestra imagen mucho más allá de nuestras fronteras. Cada corredor, cada acompañante, cada equipo técnico y cada visitante que llega a Finestrat durante estos días se convierte también en embajador de nuestro municipio. Y eso tiene un impacto muy importante: nos permite promocionar nuestro patrimonio natural, con el Puig Campana como gran símbolo, y mostrar esa combinación tan singular que nos caracteriza: montaña y Mediterráneo, naturaleza y turismo, deporte y calidad de vida. Por otro lado”, añadió, “supone una oportunidad para dinamizar la actividad turística y económica local. Tres jornadas de competición significan visitantes, alojamientos, restauración, comercio y movimiento en nuestros establecimientos. Es una oportunidad para que quienes vienen a participar o acompañar a los corredores descubran Finestrat, disfruten de nuestro entorno y quieran volver. Además, este tipo de acontecimientos encajan perfectamente con el modelo de destino turístico que queremos seguir impulsando: un Finestrat activo durante todo el año, capaz de ofrecer experiencias diferentes, vinculadas a la naturaleza, al deporte y a un turismo sostenible y de calidad. Queremos que Finestrat sea conocido no solamente por su playa y su entorno mediterráneo, sino también por sus montañas, por su patrimonio y por su capacidad para acoger grandes acontecimientos deportivos. Y Lurbel Finestrat Costa Blanca Trails es un magnífico escaparate para conseguirlo”.

Por su parte, la concejala de Deportes, Beatriz Quintillán, expresó el agradecimiento en nombre del Ayuntamiento al trabajo del Club de Montaña Reto 8000, organizador de la prueba, así como el respaldo de Lurbel y la implicación de todas las personas, voluntariado, Policía Local, Protección Civil, Servicios Técnicos y entidades como la Diputación de Alicante que hacen posible este gran acontecimiento. “Para Finestrat es un orgullo acoger una competición de estas características y seguir apostando por el deporte como motor de promoción de nuestro municipio”, afirmó Quintillán.

La GTCB 102K abrirá el programa de competición con 262 participantes

Desde la organización José Antonio Alejo explicó los detalles de este acontecimiento deportivo. La carrera comienza este viernes 13 con la novedosa modalidad de la Fenix Starry Night Run, cuya salida está prevista para las 19:00 horas con 61 participantes.

Cuatro horas después, a las 23:00h, llega uno de los momentos más esperados del fin de semana: el arranque de la Gran Trail Costa Blanca (GTCB 102K). Con 102 kilómetros y 6.280 metros de desnivel positivo, la prueba reina plantea un exigente desafío de resistencia a través de algunos de los relieves más característicos del interior alicantino. Los 262 corredores/as inscritos dispondrán de un máximo de 24 horas para completar el itinerario en el que deberán gestionar el esfuerzo, la alimentación y el paso de la noche al día antes de regresar a Finestrat.

La lucha por la victoria masculina promete ser especialmente interesante, con Alexis Rodríguez Hernández, que presenta un índice ITRA de 844 puntos, como uno de los principales favoritos. Junto a él estarán Jesús Álvarez Morales (805), Carlos Mantero Martínez (792) y Alexandre Urbina Rubio (772). En categoría femenina, Gema Carrillo Villanueva y Candice Goujon, ambas con 603 puntos ITRA, encabezan la relación de aspirantes, en la que también figuran Anna Vicente Ortiz (592) y Laura Irina Lara Sánchez (585).

Ultra Trail Costa Blanca. 66k y 305 participantes

La competición continuará durante la mañana del sábado 14 con otras dos de las distancias más exigentes del programa. A las 7:00 horas se dará la salida a la Ultra Trail Costa Blanca (UTCB 66K), una carrera de 66 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo en la que se espera una interesante lucha por los puestos de honor.

En la competición masculina sobresale la presencia de Toms Komass, que llega con un índice ITRA de 831 puntos y encabezará un grupo de favoritos en el que también estarán Daniel Luque González (816), David Roldán Tercero (811) y Alberto Lasobras Llera (788). Por su parte, la categoría femenina contará con María Isabel Fuentes Montero (664), Izaskun Olleta Sánchez (650), Anna Lesniak (627) y Marija Brecko (619), cuatro corredoras que aspiran a ser protagonistas de una de las distancias más exigentes del fin de semana.

Maratón Costa Blanca, la más multitudinaria con 732 corredores/as

Una hora y media más tarde, a las 8:30h, será el turno de la Maratón Costa Blanca (MCB 41K). Sus 41 kilómetros y 2.725 metros de desnivel positivo pondrán a prueba tanto la resistencia como la capacidad para desenvolverse en terreno técnico. En esta distancia, la de mayor número de participantes, sobresale la nómina de aspirantes con Jesús Cabrera Aguilar (789 puntos ITRA) como principal referencia masculina, seguido de Santiago Medina Carrasco (750), Roque Lloret Lloret (740) y Artald Martín Larrey (738). Entre las mujeres, la corredora local Marina Bouquet, del Alès Cévennes Athlétisme (710) partirá con el índice ITRA más elevado, seguida de Marta Esteban Poveda (651), María Isabel Bipop Bang Jensen (640) y Lucía Ribera (618).

Un domingo con tres modalidades para cerrar el fin de semana

La última jornada de Lurbel Finestrat Costa Blanca Trails concentrará buena parte de la actividad en las distancias más cortas, con tres salidas consecutivas desde la Plaça de la Unió Europea.

A las 8:00 horas comenzará la Trail Puig Campana (TPC 20K), que propone un recorrido de 20 kilómetros y 1.425 metros de desnivel positivo a sus 707 participantes. La prueba contará con uno de los grupos de favoritos más destacados del fin de semana. El italiano Devid Caresani, con 840 puntos ITRA, y Sergio Gutiérrez Ferrol, con 830, figuran entre los principales candidatos al triunfo, junto a Daniel Vinco (823) y Andrea Fadi (762). La competición femenina tampoco se quedará atrás, con Dalia Alonso Pedreño (734) y Sara Nait (705) como principales referencias, acompañadas por Daniela Valgimigli (677) y Hanan Et Tabaa Khemmani (635).

A las 9:00 horas llegará el turno de una de las grandes novedades de esta edición, la Sprint Trail Finestrat (STF 17K) con 292 corredores/as. Sus 17 kilómetros y 915 metros de desnivel positivo ofrecen un formato más corto y explosivo, en el que la velocidad y la capacidad para afrontar los cambios de ritmo tendrán una importancia decisiva. En esta distancia, Pau Pascual Domènech parte como el corredor con mayor índice ITRA de todo el listado de favoritos, con 857 puntos. Entre sus principales rivales estarán Enrico Bartolotti (814), Santiago Pérez Martínez (787) y Andrés Jover Quilis (786). En la categoría femenina, María Fuentes Olcina (777) encabeza una participación en la que también destacan Elena Karanfiloska (719), Laia Montoya (709) y Alba Sanegre Chazarra (635).

La última salida del programa tendrá lugar a las 9:30 horas con la Costa Blanca Walk (CBW 14K), una marcha senderista de 14 kilómetros y 750 metros de desnivel positivo concebida para quienes desean descubrir las montañas de Finestrat sin la presión del cronómetro. 52 personas se han apuntado a esta nueva modalidad que permitirá disfrutar de una mañana de senderismo por el entorno del Puig Campana, ampliando el carácter participativo del evento.

En su intervención, Alejo recordó que esta prueba también es puntuable para quienes aspiran a presentar su candidatura a las carreras del Ultra Trail du Mont Blanc® y avanzó que “el próximo año y coincidiendo con el 10º aniversario de la carrera, la UTC 66K será Campeonato de España por clubs y final de la copa de España”.

Por su parte, Miguel Lurbe puso en valor el tejido empresarial de proximidad de la marca LURBEL que apoya este acontecimiento deportivo como principal patrocinador. “La Lurbel Finestrat Costa Blanca Trails es una prueba referente en la Comunitat Valenciana. Nosotros tenemos un producto fabricado en la Comunitat Valenciana. Son valores muy nuestros. Y desde LURBEL tienen todo nuestro apoyo y presencia con la Feria del Corredor, aportando el producto técnico especializado en cuidado de la piel de los corredores”.

Finestrat, punto de encuentro de los amantes de la montaña

Durante todo el fin de semana, la Plaça de la Unió Europea concentrará las principales actividades del evento, desde la entrega de dorsales hasta las salidas, llegadas y ceremonias de premios.

La entrega de trofeos de la MCB 41K tendrá lugar el sábado a las 17:00 horas, mientras que el domingo se celebrarán las ceremonias correspondientes a la GTCB 102K y la UTCB 66K, a las 11:30 horas, y a la TPC 20K y la STF 17K, a las 12:30 horas. El cierre definitivo de meta está previsto para las 14:00 horas del domingo.

Más allá de los resultados deportivos, Lurbel Finestrat Costa Blanca Trails volverá a poner en valor la singularidad de un territorio donde las montañas se elevan a escasa distancia de la costa. Una combinación que, junto con la implicación del voluntariado, las instituciones y las entidades colaboradoras, contribuye a consolidar la prueba como un acontecimiento deportivo de referencia y como un escaparate privilegiado del patrimonio natural de Finestrat y la provincia de Alicante. Tres días de carreras, senderos y experiencias compartidas que volverán a situar a Finestrat en el centro de la actualidad del trail running.