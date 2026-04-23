Benidorm guarda tres minutos de silencio en señal de duelo por el fallecimiento ayer de dos operarios en accidente laboral

El Ayuntamiento de Benidorm ha guardado este mediodía tres minutos de silencio en señal de duelo por el fallecimiento en el día de ayer de dos operarios en un accidente laboral. La concentración silenciosa ha tenido lugar a las doce del mediodía en la plaza de SS MM Reyes de España y ha estado encabezada por el alcalde, Toni Pérez, miembros de la corporación local y numerosos ciudadanos que se han sumado a la misma. El Ayuntamiento decretó ayer un día de luto oficial por la muerte de los dos operarios fallecidos y convocó la concentración silenciosa que ha tenido lugar hoy.

El accidente se produjo ayer sobre las diez y media de la mañana, debido al desplome de un andamio de la obra en la que estaban trabajando los operarios fallecidos, en el número 2 de la calle Ibiza. Según los primeros datos, el andamio se vino abajo aproximadamente desde la mitad del edificio, de 18 plantas. La caída de la estructura generó una intervención de gran complejidad, con abundantes escombros en la vía, para entre otras cosas asegurar el entorno, atender a las víctimas y descartar nuevas afecciones derivadas del derrumbe.

Al término de la misma, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha manifestado “el profundo dolor y la consternación de toda la ciudad y de la corporación” y ha trasladado “todo nuestro apoyo a las familias”. El edil ha recalcado que la investigación está en manos de la policía judicial “y nosotros estamos para apoyar y colaborar en todo lo que nos soliciten”.