La reurbanización de la calle Cervantes en Villajoyosa continúa en marcha

Esta mañana, el alcalde del municipio, Marcos Zaragoza, ha visitado las obras, que cuentan con una inversión de 644.370,99 euros. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses; se iniciaron a mediados de enero, por lo que se estima que finalicen entre mayo y junio.

Zaragoza ha detallado que "esta obra se complementa con la construcción de una nueva rotonda que conectará Cervantes a la Avenida de Altea y el Carril Fuego Carril, dando también respuesta directa al acceso al IES Marcos Dragón. El proyecto de ampliación en el que estamos trabajando activará los sectores residenciales de la zona de Gasparot. "

Las obras siguen el corte parcial de esta vía y desvíos de tráfico para los vehículos que circulen en dirección al centro urbano y Benidorm. En concreto, los vehículos se desviarán por la avenida Marina Baixa hasta la calle Jaume I el Conqueridor. Asimismo, de forma puntual, se permitirá la circulación por el vial de servicio hasta la calle Doctor Fleming para acceder a la avenida Marina Baixa o a Jaume I el Conqueridor.