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¡Villa España Abre sus Puertas con la Habitación "Segorbe": Un Viaje al Corazón de la Cultura Española!

La inauguración de la primera habitación temática de Villa España, dedicada a Segorbe, marca el inicio de un proyecto ambicioso para realzar el patrimonio y la cultura de España.

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

¡Villa España Abre sus Puertas con la Habitación "Segorbe": Un Viaje al Corazón de la Cultura Española!
¡Villa España Abre sus Puertas con la Habitación "Segorbe": Un Viaje al Corazón de la Cultura Española! | Onda Cero Marina Baixa

Este es un Proyecto Innovador con el que Villa España busca celebrar la identidad española a través de habitaciones que encapsulan la esencia de diversas localidades. En este caso Segorbe es la Protagonista:La primera habitación rinde homenaje a Segorbe, destacando su rica oferta cultural, histórica y turística, que incluye siete museos, un casco antiguo monumental y una vibrante gastronomía y naturaleza. Con una propuesta que se centra en una Colaboración Estratégica, ya que esta iniciativa no solo enriquece la experiencia de Villa España, sino que también ofrece a municipios como Segorbe una plataforma única para mostrar sus tesoros ocultos al mundo. Y por último es una invitación abierta que se extiende a descubrir Segorbe y sus tradiciones, como sus fiestas y la entrada de toros y caballos.

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