¡Villa España Abre sus Puertas con la Habitación "Segorbe": Un Viaje al Corazón de la Cultura Española!

Este es un Proyecto Innovador con el que Villa España busca celebrar la identidad española a través de habitaciones que encapsulan la esencia de diversas localidades. En este caso Segorbe es la Protagonista:La primera habitación rinde homenaje a Segorbe, destacando su rica oferta cultural, histórica y turística, que incluye siete museos, un casco antiguo monumental y una vibrante gastronomía y naturaleza. Con una propuesta que se centra en una Colaboración Estratégica, ya que esta iniciativa no solo enriquece la experiencia de Villa España, sino que también ofrece a municipios como Segorbe una plataforma única para mostrar sus tesoros ocultos al mundo. Y por último es una invitación abierta que se extiende a descubrir Segorbe y sus tradiciones, como sus fiestas y la entrada de toros y caballos.