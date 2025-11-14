salud

Diecinueve residencias de la Marina Baixa son vacunadas frente a la gripe y la Covid-19

La vacuna de la gripe se recomienda a mayores de 60 años, residentes en centros sociosanitarios, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, y a personal sanitario, sociosanitario y de servicios esenciales

Fuentes sanitarias han confirmado a Onda Cero Marina Baixa que 19 centros residenciales de mayores, personas con discapacidad y salud mental han recibido ya las dosis dentro de la campaña ampliada por la Conselleria de Sanidad desde el pasado 3 de noviembre. Hasta ahora se han inmunizado frente a la gripe 625.430 personas y frente a la COVID-19 un total de 361.247 personas.

