El Villajoyosa Cf y el CF Atlético Jonense alcanza un acuerdo estratégico de colaboración para esta temporada y sientan las bases para unificar el fútbol vilero la próxima

A través del comunicado dirigido a todo el fútbol vilero y firmado por ambas directivas la del Villajoyosa y la del Jonense se formaliza un acuerdo estratégico de colaboración para la temporada 2026/2027 y, también, se suscribe un documento que sienta las bases para la unificación del fútbol vilero a partir de la temporada 2027/2028.

A continuación podrás leer el comunicado conjunto:

"Nos dirigimos a vosotros de manera conjunta, con una profunda ilusión y la firme convicción de estar dando un paso histórico en el deporte de nuestro municipio, para comunicaros que las Juntas Directivas del Villajoyosa C.F. y del C.F. Atlético Jonense hemos alcanzado un acuerdo estratégico de colaboración para la temporada 2026/2027 y, también, hemos suscrito un documento que sienta las bases para la unificación del fútbol vilero a partir de la temporada 2027/2028.

Durante años, nuestros clubes han compartido la pasión por el fútbol en La Vila, a menudo compitiendo por los mismos jugadores, recursos y patrocinadores. Pero creemos firmemente que cooperar es mejor que rivalizar, y que al sumar fuerzas estamos dando forma a una estructura deportiva mucho más sólida, eficiente y atractiva, capaz de ofrecer a todos los niños y jóvenes de Villajoyosa la oportunidad de crecer deportivamente en su pueblo, desde la base hasta el primer equipo, sin tener que marcharse a otras localidades.

Este acuerdo no se ha suscrito de manera precipitada, sino que es producto de dos meses y medio de negociaciones, y representa la primera piedra de un nuevo proyecto futbolístico para La Vila. Pero, ¿en qué consiste concretamente este acuerdo, plasmado en dos documentos?

En primer lugar, de cara a la actual temporada 2026-2027 se ha suscrito un convenio de colaboración mediante el que se acuerda que ambos clubes sigan conservando su personalidad jurídica y su independencia organizativa, compitiendo con sus respectivos

equipos seniors y manteniendo sus equipos de fútbol base, pero unificando las categorías más inferiores bajo un único paraguas, la Escuela Municipal de Fútbol Villajoyosa – Jonense. Además, se establece en el convenio un protocolo de actuación entre ambos clubes que regula explícitamente la captación activa de niños, de manera que no existan injerencias. Porque nuestros jóvenes jugadores y sus familias son lo primero, y queremos que tengan total tranquilidad.

Por otra parte, de cara a la temporada 2027/2028 y siguientes se ha suscrito un protocolo de intenciones para formalizar la fusión de ambos clubes que fija, como primera actuación, la inmediata constitución de una Comisión Mixta entre ambos clubes para coordinar el proceso.

Esta Comisión Mixta, que iniciará sus trabajos la próxima semana, será la encargada de elaborar un documento base para la fusión que, en todo caso y en cuanto al fútbol base y escuela municipal de fútbol, contemplará los acuerdos ya contenidos en el convenio de

colaboración establecido para esta temporada. Podemos aseguraros que este acuerdo se ha construido desde el respeto mutuo, la transparencia y el amor al fútbol de Villajoyosa. Este es un proyecto de todos y para todos, y estamos convencidos de que es la mejor opción para el fútbol vilero, porque permitirá que el deporte rey en nuestra ciudad disponga de una cantera más fuerte, de un mayor potencial técnico y formativo, y de un aumento de los recursos económicos, lo que conllevará, sin duda, que el fútbol de La Vila inicie el camino para volver a ser otra vez un referente provincial y regional.

Esperamos contar con vuestro apoyo, vuestra confianza y vuestra pasión en las gradas. Este es un proyecto de la Vila, y lo tenemos que construir unidos: La Junta Directiva del Villajoyosa C.F. y La Junta Directiva del C.F. Atlético Jonense"