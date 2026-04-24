URBANIZACIÓN

Villajoyosa impulsa la mejora de infraestructuras con actuaciones en caminos rurales y accesos urbanos

El Ayuntamiento culmina dos actuaciones estratégicas: el acondicionamiento del camino de la Vereda de les Robelles, con una inversión de 192.778 euros, y la transformación del acceso al polígono El Torres en un bulevar accesible tras una intervención cercana al millón de euros

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa impulsa la mejora de infraestructuras con actuaciones en caminos rurales y accesos urbanos
Villajoyosa impulsa la mejora de infraestructuras con actuaciones en caminos rurales y accesos urbanos | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado las obras de estabilización y acondicionamiento de varios tramos del camino de la Vereda de les Robelles, una vía situada al norte del término municipal que soporta un tráfico frecuente de vecinos y residentes. La actuación ha respondido al avanzado estado de deterioro del firme, afectado tanto por el paso continuado de vehículos como por la acción del agua en episodios de lluvias intensas.

Los trabajos, ejecutados en tres tramos de 83, 108 y 555 metros, han incluido el escarificado del terreno, su posterior nivelación y compactación, así como la aplicación de hormigón fluido para mejorar la estabilidad del firme. Asimismo, se ha renovado la señalización vertical y se han instalado diez luminarias LED solares para reforzar la visibilidad en la zona.

Por otro lado, el consistorio ha culminado la transformación del acceso principal al polígono industrial El Torres, convertido ahora en un bulevar completamente accesible. La actuación se ha desarrollado a lo largo de aproximadamente 1.200 metros, en el tramo que conecta la N-332a con la N-332 y la carretera del Port hasta la rotonda de la avenida Tellerola.

Este proyecto, con una inversión cercana al millón de euros, ha permitido la renovación integral del pavimento y la mejora de la movilidad en uno de los principales accesos al municipio en dirección a Benidorm. La intervención ha reforzado tanto la seguridad vial como la peatonal, facilitando un tránsito más ordenado y seguro.

Ambos proyectos buscan mejorar la seguridad vial y la movilidad.

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