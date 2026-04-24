Villajoyosa impulsa la mejora de infraestructuras con actuaciones en caminos rurales y accesos urbanos

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado las obras de estabilización y acondicionamiento de varios tramos del camino de la Vereda de les Robelles, una vía situada al norte del término municipal que soporta un tráfico frecuente de vecinos y residentes. La actuación ha respondido al avanzado estado de deterioro del firme, afectado tanto por el paso continuado de vehículos como por la acción del agua en episodios de lluvias intensas.

Los trabajos, ejecutados en tres tramos de 83, 108 y 555 metros, han incluido el escarificado del terreno, su posterior nivelación y compactación, así como la aplicación de hormigón fluido para mejorar la estabilidad del firme. Asimismo, se ha renovado la señalización vertical y se han instalado diez luminarias LED solares para reforzar la visibilidad en la zona.

Por otro lado, el consistorio ha culminado la transformación del acceso principal al polígono industrial El Torres, convertido ahora en un bulevar completamente accesible. La actuación se ha desarrollado a lo largo de aproximadamente 1.200 metros, en el tramo que conecta la N-332a con la N-332 y la carretera del Port hasta la rotonda de la avenida Tellerola.

Este proyecto, con una inversión cercana al millón de euros, ha permitido la renovación integral del pavimento y la mejora de la movilidad en uno de los principales accesos al municipio en dirección a Benidorm. La intervención ha reforzado tanto la seguridad vial como la peatonal, facilitando un tránsito más ordenado y seguro.

Ambos proyectos buscan mejorar la seguridad vial y la movilidad.