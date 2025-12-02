Este viernes en la sala Roger´s Temple de Villajoyosa podremos disfrutar del proyecto "Badge Blues Times"

Quim Quiñonero, es músico, cantante y guitarrista especializado en Black Music. Llega a Roger´s Temple este viernes. Dentro de su carrera musical ha homenajeado ya a Eric Clapton en otros tres discos, y ahora, en este, se centra en los momentos puramente bluesy del artista, haciendo un homenaje a su etapa Blues.

Abrirán el cartel el grupo local ESTAR TRES, liderado por el baterista vilero Jaume Galiana Devesa, (20,30 a 21,30 h) y la velada continuará con la grabación. BADGE BLUES TIMES (22 a 00 h).