La Vila Joiosa vive este fin de semana los actos más multitudinarios de sus fiestas de Moros y Cristianos

La Vila Joiosa se prepara para vivir este fin de semana los días grandes de sus fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional. Esta noche arrancan oficialmente los actos de unas celebraciones que se prolongarán hasta el próximo 31 de julio y que reunirán a miles de vecinos y visitantes en las calles de la localidad.

Durante el fin de semana tendrán lugar dos de los actos más esperados: la Entrada Mora y la Entrada Cristiana, en las que miles de festeros desfilarán con sus boatos, bandas de música y escuadras, llenando de color y espectáculo el recorrido festero.

El presidente de la Asociación Santa Marta, Maties Romà, ha destacado la ilusión con la que se afrontan estos días, en los que "miles de festeros y festeras disfrutarán de la Entrada Mora y la Entrada Cristiana", dos de los momentos más emblemáticos de las fiestas.

Otro de los actos más singulares llegará en la madrugada del 27 al 28 de julio con el tradicional Desembarco, una recreación histórica única que rememora la llegada por mar de las tropas moras y la posterior defensa cristiana de la ciudad.

Sobre este evento, Romà ha explicado que participarán alrededor de un millar de personas en el mar. "Hay mil personas que entran a la mar a desembarcar. Hay que pensar que es el acto náutico colectivo más grande de toda la Comunitat Valenciana", ha señalado. Asimismo, ha asegurado que todo está preparado para que la representación se desarrolle con normalidad e invita al público a disfrutar de este espectáculo.

Recogida selectiva de aceite usado en las compañías festeras

Como novedad este año, las compañías de Moros y Cristianos disponen de bidones para la recogida selectiva del aceite de cocina usado. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, ECOEMBES y el Ayuntamiento de Villajoyosa, con la colaboración de todas las compañías festeras, pretende facilitar el reciclaje del aceite generado durante las celebraciones. Con esta medida se busca reducir el impacto ambiental de este residuo y fomentar una gestión más responsable y sostenible durante las fiestas.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, ha destacado la importancia de esta iniciativa para avanzar hacia unas fiestas cada vez más respetuosas con el medio ambiente y ha animado a todas las compañías a hacer uso de estos nuevos puntos de recogida.