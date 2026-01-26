La V Escuela de familias de La Nucía arranca el viernes 30 de enero con la charla 'Comunicación y Bienestar'

La edil de Juventud de La Nucía, Mª Jesús Jumilla, junto a la técnica del área, Ana Belén Martínez, y la experta en inteligencia emocional, Vigela Lloret, han compartido los detalle de esta nueva edición de la Escuela de Familias en la que se han programado un total de cuatro charlas, totalmente gratuitas y que se impartirán en el Centre Juvenil. La primera será el viernes 30 de enero con la experta en Inteligencia emocional, Vigela Lloret, bajo el título 'Comunicación y bienestar' y las siguientes charlas serán: “Sexualidad” (6 de febrero, 18,30 horas) por la psicóloga y sexóloga Lara Avargues, (con amplia trayectoria televisiva en A Punt TVV), “Nuevos hábitos, viejos riesgos: Vaper, Alcohol y Cannabis” (13 de febrero, 18,30 horas) con la unidad UPCCA La Nucía (Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas) y “Acoso Escolar, Bullying y Ciberbullying” (20 de febrero, 18,30 horas) con Beatriz Orts, educadora social y Silvia Vizcaíno, psicóloga.

Todas las sesiones son gratuitas previa inscripción en el Centre Juvenil, teléfono 966897070, whatsapp 697112643 o mail cj@lanucia.es