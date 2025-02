Conquistando Escalones lanza una ambiciosa campaña para celebrar su décimo aniversario

Abrahán Guirao, presidente de la ONG, ha explicado en Más de uno Marina Baixa que el desafío '10 años, 10 escalones', visible en www.conquistandoescalones.org, no busca si no seguir impulsando las investigaciones médicas que tienen como objetivo buscar un tratamiento y cura tanto para la Distrofia Muscular de Cinturas del tipo 1F/D2 (LGMDD2) como para el VIH.

De esta forma, el desafío se ha dividido en tres grandes hitos. El primero, de 25,000 €, tiene como meta frenar la enfermedad. Para ello es vital que las investigaciones médicas que buscan paliativos para la LGMDD2 no se detengan. Cabe destacar que esta enfermedad no tiene tratamiento y conseguir estos paliativos es la vía para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El segundo reto, también cifrado en 25,000 €, va destinado a la búsqueda de la cura definitiva a través de las edición genética del defecto que causa la enfermedad. Esto, gracias a la inmunidad que los pacientes de LGMDD2 presentan al virus del SIDA, hará que los hallazgos que se logren quizás se puedan aplicar a los pacientes de VIH. Y el tercer hito, es el más ambicioso con una meta de 50,000 € no es otro que el de dar comienzo al ensayo clínico en pacientes con los fármacos que han mostrado eficacia en laboratorios contra la enfermedad.

Para colaborar en este desafío se puede donar directamente desde la página de la campaña o también “puedes crear tu propio reto, sumar a más personas y ayudarnos a impulsar la cura”, explica ilusionado el vicepresidente de Conquistando Escalones, al tiempo que concluye que “solo con tu apoyo podemos seguir conquistando escalones para impulsar la cura”.

La Asociación Conquistando Escalones nació hace 10 años de la mano de afectados por una enfermedad rara, genética, hereditaria y degenerativa llamada Distrofia Muscular de Cinturas 1F/D2, sin embargo esta patología tiene una parte “buena” y es que les hace inmunes al VIH. Desde la Asociación Conquistando Escalones se ha invertido en esta década más de 550.000€ en financiar la investigación. Actualmente contamos con una alianza de 6 equipos de investigación punteros que trabajan unidos y coordinados para avanzar hacia la cura