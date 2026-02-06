Benidorm vive este fin de semana los actos centrales de la conmemoración del Centenario de la Coronación de su patrona

El fin de semana comenzará esta tarde a las 20 horas con en Encuentro y Vigilia de Oración ante la talla original de la patrona, que recibirá el amor de su pueblo desde el Altar Mayor.

Mañana sábado se abrirán las puertas de la iglesia de San Jaime a las 9 de la mañana y una hora después se celebrará una eucaristía en honor a la Virgen. A las 10.30 se realizará la presentación de los niños a Nuestra Señora del Sufragio y a mediodía se rezará el Ángelus. Ya por la tarde, a las 17 horas tendrá lugar en rezo del Rosario en recuerdo de los difuntos de Benidorm y a las 18 horas se celebrará otra misa. A las 19, de nuevo otra eucaristía y al finalizar la misma se rezará la ‘Sabatina’ en honor a la patrona. Después se regalará a la Virgen un pequeño broche en forma de corona para reafirmar el cariño y la devoción de los benidormenses a los cien años de su proclamación y coronación como patrona. Acto seguido se trasladará a la Virgen hasta su camarín.

El domingo 8 comenzará a las 10 de la mañana con un bombardeo aéreo y a las 10.30 seguirá con el traslado de la Virgen desde la parroquia hasta la plaza de SS. MM. Los Reyes de España. En ese trayecto será portada a hombros en sus andas por los Marineros de la Virgen y acompañada por los sacerdotes de la ciudad, las Camareras de la Virgen, las autoridades y todo el pueblo de Benidorm al son de las marchas que interpretarán las tres bandas musicales de la ciudad. El recorrido comenzará en la iglesia de San Jaime y discurrirá por la calle Cosme Bayona, la plaza Leonor Canalejas, la avenida Virgen del Sufragio, Martínez Alejos, calle Herrerías y la plaza de SS. MM. Los Reyes de España.

A las 11.30 dará comienzo la eucaristía de Acción de Gracias presidida por el obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y los sacerdotes de la ciudad.

La misa será cantada por la Agrupación Coral de Benidorm y contará con la participación de las tres bandas musicales. Tras la misma, a las 13 horas se hará una romería de regreso para acompañar a la Mare de Déu a su iglesia por la calle Herrerías, Alameda, calle Mayor y plaza de San Jaime. A la altura de la calle Alameda con Mayor, lugar exacto donde fue coronada en 1926, se descubrirá un azulejo conmemorativo de la efeméride. Los actos culminarán a las 13.45 con el disparo de doce salvas de honor y un bombardeo aéreo junto con la interpretación del himno nacional para despedir a la patrona en la puerta de la iglesia