Vuelve una nueva edición de la Fireta del Camp d’Elx del 9 al 12 de octubre

Elche acogerá este año una nueva edición de la Fireta del Camp d’Elx , que se celebrará del 9 al 12 de octubre en el entorno del Paseo de la Estación y el Paseo de Jaca, con una amplia programación de gran calidad, con un escenario central, el denominado ‘Espai del Camp d’Elx’, donde destaca la gastronomía ilicitana unida a la tradición, la agricultura, la cultura popular o la música.

Este año destaca el incremento del número de expositores oficiales, que pasa de alrededor de 60 a los 95 de esta edición, que incorpora nuevos sectores como el de artesanía y automoción con vehículos propios de los trabajos del campo de Elche a los ya tradicionales de alimentación, agricultura y medio ambiente.

La programación de este año incluye entrevistas a referentes del camp d’Elx como Fernando García Fontanet, Pascual Román o Conchi Rodrigo y diversas propuestas como presentación de productos, elaboración de all i oli tradicional, degustación de salazones, además de showcooking de arroz con costra o mújol y animación musical para cerrar cada jornada.

También habrá demostraciones tradicionales en los diferentes stands de los expositores participantes con la celebración del concurso de pelado de granadas, cocina con dátil, trenzado de palma blanca, talleres de fauna tradicional del Camp d’Elx o bolillos.

Los asistentes podrán comprar los mejores productos del campo ilicitano, además disfrutarán una edición más de una zona de restauración junto al ‘Espai del Camp d’Elx’ con nueva imagen y variedad de productos de calidad como arroces y comida tradicional, tapas gourmet y una oferta de cervezas, vinos y licores.

Una de las novedades de este año será la exposición ‘Las 26 de Elche’, un recorrido por las pedanías ilicitanas para acercar la diversidad, riqueza y singularidad del término municipal.

Otras dos actividades destacadas serán la “Exhibición Ecuestre” en el Hort del Xocolater y las visitas guiadas al Museo de la Memoria del Agua de Elche ubicado en el Molí del Real.