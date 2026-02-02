LOS LUNES, A LAS 14:20 HORAS

Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El equipo ilicitano afronta las últimas horas de mercado pendiente de varios fichajes

Felipe Canals

Elche |

El Elche cayó ante el Barcelona en el Martínez Valero. El vendaval culé superó a los franjiverdes, que siguen a tres puntos del descenso y pendientes del Mallorca-Sevilla.

El mercado de fichajes está a horas de cerrar y el cuadro ilicitano tiene la intención de incorporar a dos futbolistas. Llegará un jugador para el costado diestro, como mínimo. Tampoco se descarta la incorporación de un defensa.

Analizamos la actualidad del Elche con Ramón Villagordo, Ismael Perona, Josema San-Matías y David Villar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer