Vuelve a escuchar la Tertulia del Deporte en Onda Cero Elche

El Elche cayó ante el Barcelona en el Martínez Valero. El vendaval culé superó a los franjiverdes, que siguen a tres puntos del descenso y pendientes del Mallorca-Sevilla.

El mercado de fichajes está a horas de cerrar y el cuadro ilicitano tiene la intención de incorporar a dos futbolistas. Llegará un jugador para el costado diestro, como mínimo. Tampoco se descarta la incorporación de un defensa.

Analizamos la actualidad del Elche con Ramón Villagordo, Ismael Perona, Josema San-Matías y David Villar.