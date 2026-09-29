Villena cita a la consellera de Cultura a la comisión municipal que analizará el robo en el Muvi

El Ayuntamiento de Villena ha constituido este martes la Comisión Especial de Pleno que va a analizar las circunstancias que rodearon el robo del Tesoro de Villena, perpetrado en la madrugada del pasado día 27 de agosto cuando unos ladrones asaltaron el Muvi, el Museo de Villena, donde se exhibían las piezas.

La creación de esa comisión de carácter municipal fue aprobada por el pleno municipal en su última convocatoria a propuesta del PP y con el apoyo de todos los grupos municipales con representación en la Corporación.

En su primera reunión, la comisión creada ha acordado citar a diecisiete personas entre políticos y técnicos relacionados con ámbitos como la propia musealización del Muvi y la seguridad en esa instalación.

También se ha acordado el calendario de comparecencias, que será de tres días (7, 14 y 21 de octubre).

La comisión municipal va a estar presidida por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y en ella estarán también Javier Martínez y María Server, por el PSOE; Paula García y Alba Laserna por Verdes de Europa; Miguel Ángel Salguero, Georgina María Soriano y María José Hernández por el PP; y Ana María Cerdán por Vox.

Entre los comparecientes que se van a citan figuran la directora y el técnico de mantenimiento del Muvi; el jefe de Policía Local y el de la Policía Autonómica; la directora de obras de la fase 1 del proyecto de musealización, así como el director de la fase2; el responsable de la empresa encargada de los sistemas de seguridad del museo; la directora general que autorizó la apertura del museo y el traslado del Tesoro, Pilar Tébar; la actual secretaria autonómica, Marta Alonso; la consellera de Cultura, María Carmen Ortí; el director del MARQ; y el director de la red de museos de la Generalitat Valenciana.

Según se ha informado tras la constitución de la comisión municipal, sus integrantes tendrán acceso a toda la documentación sobre el Muvi y su proyecto de seguridad, incluyendo la documentación que las administraciones utilizaron para validar el traslado del Tesoro de Villena, su exposición al público y la apertura definitiva del MUVI, en junio de 2024.

La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Villena va a desarrollar su tarea de manera paralela a la investigación que tiene abierta la Guardia Civil y de la que hasta ahora no se ha hecho público ningún detalle.