Villena abre el plazo de inscripción para las Escuelas Deportivas Municipales

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villena ha abierto hoy el periodo de solicitud de plaza para las diferentes actividades de las Escuelas Deportivas Municipales Infantiles y de Adultos del curso que se iniciará el 1 de octubre y se extenderá al 31 de mayo del próximo año. En total, serán un total de 1.000 plazas disponibles a las que se puede acceder a través de la web www.villena.es/deportes o en las oficinas del Pabellón Municipal.

La oferta para los más pequeños incluye badminton, baloncesto, estimulación motriz, fútbol sala, patinaje, atletismo y pequedeporte. Los centros escolares de El Grec, La Celada, Príncipe Don Juan Manuel, Joaquín María López y Ruperto Chapí serán sede de algunas de las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales.

Las escuelas deportivas infantiles conservarán los mismos precios que el pasado curso, que van desde los 30 euros para las actividades de dos días semanales hasta los 42 euros cuando se trata de tres horas a la semana. No obstante, existen descuentos y bonificaciones para las familias.

Además, la propuesta para el público adulto vuelve a incluir las clases de gimnasia de mantenimiento, pilates y yoga con precios de 36 euros para las actividades que se desarrollan en dos horas semanales y 48 para los programas de tres horas a la semana.

Estas actividades se realizarán en la Casa de la Cultura, el Centro de Mayores y en las pedanías de La Encina, Las Virtudes, además de en los centros escolares de La Celada y El Grec.