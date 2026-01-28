La Universidad Miguel Hernández de Elche inviste Honoris Causa a la alergóloga Mariana Castells

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha investido este miércoles Doctora Honoris Causa a la alergóloga Mariana Concepción Castells, que es investigadora y profesora de la Escuela de Medicina de Harvard, en Estados Unidos, y cuyo trabajo ha transformado la forma en la que la medicina aborda las alergias a fármacos, especialmente en pacientes oncológicos.

El acto se ha celebrado en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus universitario de Elche y ha actuado como padrino de la nueva Doctora Honoris Causa Francisco Javier Fernández, profesor emérito del área de Medicina de la UMH.

El rector de la UMH inviste Honoris Causa a la alergóloga Mariana Castells. | UMH Elche

La Doctora Honoris Causa ha recibido con orgullo el reconocimiento que ha recibido coincidiendo con la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes y universidades. Además, ha incidido en que el cambio climático está teniendo una incidencia muy importante en las alergias.

El rector de la Universidad Miguel Hernández Juan José Ruiz ha puesto de ejemplo ante los más jóvenes el trabajo de la nueva Doctora Honoris Causa como modelo de éxito y de futuro de la investigación.

La nueva Doctora Honoris Causa de la UMH de Elche ha cifrado en un 25 % de la población mundial la que se estima que presenta alguna alergia.

Desde la UMH de Elche se ha destacado que el trabajo de Mariana Concepción Castells ha transformado ha desarrollado protocolos de desensibilización a medicamentos que hoy se aplican como estándares internacionales, lo que ha permitido que miles de personas continúen con sus tratamientos sin poner en peligro su vida. Asimismo, se ha añadido que otra de sus líneas de investigación clave es la mastocitosis, que es un tipo de cáncer de sangre poco frecuente que aparece cuando los mastocitos (células inmunitarias implicadas en las alergias) se multiplican y liberan sustancias inflamatorias de forma incontrolada.