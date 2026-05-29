La Junta de Portavoces

Unanimidad en Aspe para rechazar la agresión sufrida por un trabajador de la limpieza mientras realizaba su tarea

Ocurrió el pasado miércoles en la urbanización de Santa Elena

Onda Cero Elche

Elche |

Ayuntamiento de Aspe.
Ayuntamiento de Aspe. | Onda Cero Elche

El Ayuntamiento de Aspe ha condenado este viernes la agresión de la que fue víctima el miércoles un trabajador municipal del servicio de limpieza mientras realizaba su trabajo en la urbanización de Santa Elena.

Desde el Consistorio del municipio de la comarca del Medio Vinalopó, que no ha ofrecido más detalles de lo ocurrido, se ha rechazado “rotundamente cualquier comportamiento violento o incívico hacia los trabajadores y trabajadoras municipales, así como hacia cualquier profesional en el ejercicio de sus funciones”.

Además, en un comunicado público, ha trasladado “todo su apoyo al empleado agredido, destacando su trayectoria profesional y su intachable cumplimiento de las responsabilidades que desempeña diariamente al servicio de la ciudadanía”.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Aspe, en la que se están representados de todos los grupos municipales, se ha sumado a esa condena y ha manifestado su respaldo unánime a todos los empleados y empleadas de la plantilla del consistorio “frente a cualquier acto de violencia, falta de respeto o comportamiento incívico”.

Desde el Ayuntamiento de Aspe también se ha puntualizado que la agresión sufrida por el trabajador municipal “corresponde a un hecho aislado” y se ha incidido que, “en ningún caso, representa la actitud general de la ciudadanía hacia los trabajadores y trabajadoras de la Casa Consistorial, cuyo trabajo diario es fundamental para el buen funcionamiento y mantenimiento del municipio”.

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