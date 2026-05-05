¿Tiene el Eldense medio ascenso en la mano?

El Eldense recuperó el liderato tras imponerse al Marbella (3-1) y aprovechar el pinchazo del Sabadell contra el Real Murcia. Ahora quedan tres partidos y el equipo azulgrana tiene el ascenso en la mano.

El Atlético Madrileño-Sabadell de este viernes marcará el final de temporada, mientras que los de Claudio Barragán no pueden fallar en el campo del Sevilla Atlético. El filial hispalense ya es matemáticamente equipo de Segunda RFEF.

Analizamos el momento del Eldense con Toni Iborra, Ángel Sánchez y Miguel Ángel Monera.