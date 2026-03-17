TERTULIA

¿Tiene asegurado el playoff el Eldense?

El equipo azulgrana sueña con el ascenso directo

Felipe Canals

Elche |

El Eldense se impuso por 1-4 al Atlético Sanluqueño y consiguió su segunda victoria de la temporada lejos del Nuevo Pepico Amat. Le recorta dos puntos al líder y sueña con el ascenso directo. La clave pasará por mantener los números en casa y arañar algún triunfo más a domicilio.

A falta de diez jornadas para el final, el playoff parece encarrilado. El Eldense es cuarto, tiene seis puntos de margen sobre el sexto y tiene la mirada puesta en el Sabadell. Este domingo toca recibir en el Nuevo Pepico Amat al Ibiza.

Analizamos el Atlético Sanluqueño-Eldense con Miguel Ángel Monera, Ángel Sánchez y Toni Iborra.

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