La Subida al Racó de la Morera, este domingo en Elche con 1.500 participantes

La 14ª edición de la Subida al Racó de la Morera tendrá lugar este domingo. Contará con las modalidades de senderismo y marcha nórdica, además de la prueba competitiva de 14,5 kilómetros. Esta edición se han alcanzado los 1.500 inscritos, por lo que será la más multitudinaria.

Los organizadores han resaltado el aumento de la participación femenina. También la llegada de corredores de otras provincias, siendo Murcia o Albacete puntos desde donde llegarán muchos participantes. Las pruebas de senderismo y marcha nórdica comenzarán a las 9:00 horas, mientras que la competitiva dará comienzo a las 10:00 horas. Todas, con salida desde la UMH.

Andrés García, responsable de comunicación del Club Kilómetro a Kilómetro, ha pasado este miércoles por la sección 'Sube con Ascensores Serki' de 'Radioestadio Elche'.