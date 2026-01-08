Sesenta marcas españolas de calzado y accesorios participan en la feria Expo Riva Schuh & Garda Bags en Riva del Garda del 10 al 13 de enero

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, organiza la participación de empresas españolas de calzado y accesorios en la 104ª edición de la feria EXPO RIVA SCHUH y la 15ª edición de GARDA BAGS, que tendrán lugar en Riva del Garda del 10 al 13 de enero de 2026. Es el primer evento en el calendario internacional para la presentación de las nuevas colecciones de calzado para el invierno 26/27. Esto significa que los visitantes tienen una vista previa completa de la oferta y pueden planificar los pedidos con antelación. Para los expositores representa la primera oportunidad de poner a prueba las colecciones y ajustar los planes de producción. Es también, de hecho, el último evento en el calendario para los pedidos de la campaña del verano 26, gracias a la presentación de las colecciones pronto-moda, novedades y de reposición de existencias.

Expo Riva Schuh, que celebra 104 ediciones, es hoy la principal feria internacional para el calzado de volumen de gama media. En esta edición de enero 26, más de mil marcas y expositores estarán presentes, en representación de 40 países. La distribución geográfica del evento refleja su vocación global: el 40% de los expositores son de Europa, mientras que el 60% restante procede de países no europeos. Si se analiza más detenidamente la representación por países, China confirma su liderazgo con un 33% de los expositores, seguida de Italia (16%), India (10%) y Turquía (9%). También destacan otros países como España, Brasil, Alemania o Portugal.

En la última edición de junio 25, el número de visitantes profesionales fue de 8.000; un 83,5% procedente de países europeos, un 10% de Asia, un 4,8% de América, un 1,2% de África y un 0,5% de Oceanía. En cuanto al tipo de visitante, un 26,8% son retailers, el 18% distribuidores, el 7,2% importadores, el 6% representantes de comercio electrónico y el 18% fabricantes.

El grupo español está formado por 40 expositores y más de 1.500 m2. El 65% de los expositores (26) pertenecen a la Comunidad Valenciana y en su totalidad a la provincia de Alicante. El 23% (19) proceden de Murcia y el 10% (4) de La Rioja.

El 37,5% del total de los expositores son ilicitanos.

Sobre la importancia de esta feria como escaparate para la internacionalización del calzado español, el presidente de FICE, Vicente Pastor, ha señalado que en el marco del Plan Estratégico, una de las prioridades es el apoyo a la internacionalización, ya que consideramos que es un motor clave para el crecimiento y competitividad de nuestro sector”. Hay que tener en cuenta que las exportaciones españolas de calzado, durante los diez primeros meses de 2025, han alcanzado los 2.920 millones de euros con un descenso del 1,5% respecto al mismo periodo de 2024.