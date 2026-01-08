El Eldense espera la licencia de Brandon Chury y solo tiene previsto firmar un ‘9’

El mercado de fichajes del Eldense va a tener pocos movimientos en forma de entradas. Una vez anunciada la llegada de tres jugadores de Llaneros, la única operación que se espera es la incorporación de un ‘9’ que complemente a Dioni Villalba. Nadie esconde que se necesita esa figura, tal y como admitió el director deportivo Víctor Lafuente en una reciente entrevista en 'Información'.

Este miércoles se unían al equipo azulgrana el portero Kevin Armesto, el lateral Luiyi Castro y el atacante Josman Pulgarín. El trasvase entre los clubes gestionados por ‘Grupo TH’ (Eldense, Bellinzona y Llaneros) sigue su curso.

Otro jugador que llegó de Colombia el pasado verano y apunta al primer equipo es el extremo Brandon Chury. A la espera del transfer, no puede ser convocado en Primera RFEF. Ha jugado con el filial y, además, está en dinámica de primera plantilla desde hace meses. Claudio Barragán le conoce bien.

Desde la propiedad del Eldense aseguran que los trámites se encuentran en su fase final, por lo que la intención es que Chury pueda entrar en convocatorias en breve. Es una de las grandes apuestas del grupo inversor que adquirió la entidad azulgrana en verano.

La llegada de los tres jugadores cedidos desde Llaneros ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Ha llamado la atención el fichaje de un guardameta, ya que la portería del Eldense parece cubierta con Ramón Vila y Pablo Valencia. El cancerbero cedido por el Córdoba está siendo de los mejores del equipo, mientras que el jugador cedido por Osasuna ha cumplido en los encuentros que ha disputado.

La prioridad ahora (y posiblemente el único fichaje que se produzca) es el de un atacante de características distintas a Dioni. La dirección deportiva encabezada por Víctor Lafuente y el director general Mario Rosas tantean el mercado en busca de un delantero. Podría ser un descarte de Segunda que llegue en forma de cesión, aunque no se descarta que pueda llegar del mercado internacional.

El problema, si no se produce alguna salida, es que el Eldense tiene las fichas cubiertas. Eso obligaría a que el atacante que llegue lo haga como sub-23 para poder ser inscrito.