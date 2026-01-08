Mercado

El Eldense espera la licencia de Brandon Chury y solo tiene previsto firmar un ‘9’

El extremo colombiano está en dinámica de primer equipo y desde la propiedad confían en resolver pronto los trámites que le impiden ser convocado

Felipe Canals

Elche |

Brandon Chury, con el filial del Eldense.
Brandon Chury, con el filial del Eldense. | CD Eldense

El mercado de fichajes del Eldense va a tener pocos movimientos en forma de entradas. Una vez anunciada la llegada de tres jugadores de Llaneros, la única operación que se espera es la incorporación de un ‘9’ que complemente a Dioni Villalba. Nadie esconde que se necesita esa figura, tal y como admitió el director deportivo Víctor Lafuente en una reciente entrevista en 'Información'.

Este miércoles se unían al equipo azulgrana el portero Kevin Armesto, el lateral Luiyi Castro y el atacante Josman Pulgarín. El trasvase entre los clubes gestionados por ‘Grupo TH’ (Eldense, Bellinzona y Llaneros) sigue su curso.

Otro jugador que llegó de Colombia el pasado verano y apunta al primer equipo es el extremo Brandon Chury. A la espera del transfer, no puede ser convocado en Primera RFEF. Ha jugado con el filial y, además, está en dinámica de primera plantilla desde hace meses. Claudio Barragán le conoce bien.

Desde la propiedad del Eldense aseguran que los trámites se encuentran en su fase final, por lo que la intención es que Chury pueda entrar en convocatorias en breve. Es una de las grandes apuestas del grupo inversor que adquirió la entidad azulgrana en verano.

La llegada de los tres jugadores cedidos desde Llaneros ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Ha llamado la atención el fichaje de un guardameta, ya que la portería del Eldense parece cubierta con Ramón Vila y Pablo Valencia. El cancerbero cedido por el Córdoba está siendo de los mejores del equipo, mientras que el jugador cedido por Osasuna ha cumplido en los encuentros que ha disputado.

La prioridad ahora (y posiblemente el único fichaje que se produzca) es el de un atacante de características distintas a Dioni. La dirección deportiva encabezada por Víctor Lafuente y el director general Mario Rosas tantean el mercado en busca de un delantero. Podría ser un descarte de Segunda que llegue en forma de cesión, aunque no se descarta que pueda llegar del mercado internacional.

El problema, si no se produce alguna salida, es que el Eldense tiene las fichas cubiertas. Eso obligaría a que el atacante que llegue lo haga como sub-23 para poder ser inscrito.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer