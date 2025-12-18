El servicio de autobús de Elche alcanza los 15 millones de pasajeros a dos semanas para acabar el año

María Luisa Argente. Así se llama la afortunada usuaria número 15 millones del servicio de autobús urbano de Elche en este año 2025. Es viajera desde la pedanía de Torrellano y allí ha sido sorprendida, recibiendo de mano del alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), un ramo de flores y conociendo que, como premio a su fidelidad al servicio de transporte público, va a ser obsequiada con la gratuidad del autobús durante un año.

El alcalde de Elche ha destacado que las treinta líneas del servicio de autobús suman a falta de poco más de semana y media para acabar el año suman los 15 millones de pasajeros, de los que 13,5 millones han usado las líneas que discurren por el casco urbano y las implantadas a principio de este año a las pedanías el restante 1,5 millones.

La línea que cubre el trayecto entre Elche y Torrellano, pasando por el parque empresarial, es la que más pasajeros registra en el servicio de pedanías.

En su conjunto, el transporte público en autobús en Elche llega a alcanzar los 57.000-58.000 pasajeros diarios.

“Con estos datos pulverizamos todos los registros que hasta ahora existían en el servicio de autobuses urbanos de la ciudad”, ha destacado Pablo Ruz que ha añadido que favorecer la movilidad en los próximos días de fiestas, desde el sábado y el miércoles de la semana que viene, día de Nochebuena, el uso de las 30 líneas de autobús urbano del municipio va a ser gratuito.