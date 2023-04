Semana Santa Crevillent 2023: programa, itinerario, procesiones y recorridos

Domingo de Ramos, 2 de Abril

Entrada de Jesús en Jerusalén

10: 30 h. Parroquia San Cayetano, calle Ronda Sur, Pío XII, Salitre, Plaza Dr. Mas Candela, calle José Manuel Magro, Corazón de Jesús, Plaza Constitución, Parroquia Nuestra Señora de Belén.

Se procesiona la última obra realizada por Mariano Benlliure.

Martes Santo, 4 de Abril

Procesión de Penitencia

22:30 h. Parroquia Ntra. Sra. de Belén - Plaza Constitución - C/ Purísima - C/ Asunción Lledo Martínez - C/ José Manuel Magro - Plaza Dr. Mas Candela - C/ San Francisco - C/ Peine - C/ Blasco Ibáñez - Plaza Constitución.

Pasos: Santísimo Cristo de Difuntos y Ánimas.

Miércoles Santo, 5 de Abril

Concentración de Pasos en el la parroquia Nuestra Señora de Belén

19:00 h. Por todas las calles de la población hasta la parroquia Nuestra Señora de Belén.

Pasos: Los 16 que participarán en la posterior procesión de La Pasión.

Procesión de la Pasión de Cristo

22:15 h. Parroquia Ntra. Sra. de Belén - Plaza Constitución - C/ Mayor - Plaza Alcalde Manuel Menargues Vicens - C/ San José - C/ Cantó - C/ Pedro Soler - C/ Joume el Barbut - C/ Asunción Lledo Martinez - C/ Médico Lledó - C/ Purísima - Plaza Constitución.

Pasos: La Convocatoria - La Samaritana - El Lavatorio - Santa Cena - Oración en el Huerto - El Prendimiento - La Negación de San Pedro - San Pedro Arrepentido - La Flagelación - Ecce Homo - Jesús Rescatado - Ntro. Padre Jesús Nazareno - Stmo. Cristo de la Caída - Santa Mujer Verónica - San Juan - Virgen de los Dolores.

Jueves Santo, 6 de Abril

Vía Crucis

21:00 h. Ermita La Purísima - C/ Purísima - Plaza Constitución - C/ Mayor - Plaza Alcalde Manuel Menargues Vicens - C/ Mayor - C/ Carmen - C/ Jorge Juan - C/ Ribera - Plaza Maciá Abela - C/ Remedios - C/ Camposanto - C/ San Sebastián - Paseo Calvario. Pasos: Stmo. Cristo del Perdón y la Buena Muerte.

Viernes Santo, 7 de Abril

Procesión Subida del Calvario

06:00 h. Plaza Constitución - C/ Mayor - Plaza Alcalde Manuel Menargues Vicens - C/ Mayor - C/ Llavador - La Morquera - C/ San Sebastián - Plaza Chapí - C/ San Sebastián - Paseo Calvario

Pasos: La Convocatoria - La Samaritana - El Lavatorio - Santa Cena - Oración en el Huerto - El Prendimiento - La Negación de San Pedro - San Pedro Arrepentido - La Flagelación - Ecce Homo - Jesús Rescatado - Stmo. Cristo de la Caída - Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Itinerario: Plaza Constitución - C/ Blasco Ibáñez - La Morquera.

Pasos: Santa Mujer Verónica - San Juan - Virgen de los Dolores.

En el lugar denominado “La Morquera” tiene lugar la ceremonia de ‘El Abrazo’ entre la Virgen de los Dolores y Jesús Nazareno a quien previamente, la Verónica ha limpiado el rostro, quedando impreso en el Lienzo. Este Encuentro se repite en el Calvario y en la Plaza de la Constitución, siempre en presencia de San Juan.

Procesión Bajada del Calvario

11:00 h. Paseo Calvario - C/ San Sebastián - Plaza Chapí - C/ San Sebastián - La Morquera - C/ Blasco Ibáñez - Plaza Constitución.

Pasos: La Convocatoria - La Samaritana - El Lavatorio - Santa Cena - Oración en el Huerto - El Prendimiento - La Negación de San Pedro - San Pedro Arrepentido - La Flagelación - Ecce Homo -Jesús Rescatado - Ntro. Padre Jesús Nazareno - Stmo. Cristo de la Caída - Santa Mujer Verónica - San Juan - Virgen de los Dolores.

Procesión Muerte de Cristo

21:00 h. Plaza Maciá Abela - C/ Stma. Trinidad - C/ San Sebastián - Plaza Chapí - C/ San Sebastián - La Morquera - C/ Blasco Ibáñez - Plaza Constitución.

Pasos: Santísimo Cristo de la Victoria con María Magdalena - Las Tres Marías y San Juan - Santísimo Cristo del Descendimiento - Ntra. Sra. de la Piedad - Traslado al Santo Sepulcro - Stmo. Cristo Yacente - San Juan de la Tercera palabra en la Cruz - Regina Martyrum.

La procesión se convierte en un concierto de polifonía religiosa por las calles de la población. Participan en la misma cuatro obras de Mariano Benlliure.

Sábado Santo, 8 de Abril

Procesión Santo Entierro de Cristo

20:30 h. Plaza Maciá Abela - C/ Stma. Trinidad - C/ San Sebastián - Plaza Chapí - C/ San Sebastián - La Morquera - C/ Blasco Ibáñez - Plaza Constitución.

Pasos: La Convocatoria - Stmo. Cristo del Perdón y la Buena Muerte - Virgen de las Angustias - Santo Sepulcro - San Juan - Virgen de la Soledad.

Domingo de Resurrección, 9 de Abril

Procesión del Encuentro

11:00 h. (al término de la misa de 10,00 h.) Parroquia Nuestra Señora de Belén - Plaza Constitución.

Pasos: San Juan de la Palma - Regina Pacis.

Encuentro entre Regina Pacis con Jesús Sacramentado, la Virgen cambia sus vestiduras de luto en señal de alegría por la Resurrección.