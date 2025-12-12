Sarabia solo tiene la baja de Diangana para el Mallorca-Elche

El Elche pone rumbo hacia Palma de Mallorca este viernes por la tarde para buscar en Son Moix su primera victoria a domicilio en Liga. El encuentro, este sábado desde las 16:15 horas. Sarabia dispone de todos sus efectivos a excepción de Grady Diangana. El franco-congoleño no se ha recuperado a tiempo de la lesión sufrida contra el Girona.

Neto y Mendoza parecen las opciones más lógicas para suplir al '19'. André Silva regresa a la convocatoria y estará disponible para el técnico vasco. Rafa Mir, tras recuperar el gol, continuará como titular. Álvaro Rodríguez podría entrar en el once para acompañar al de Cartagena en ataque.

El duelo servirá para medir la reacción de un Mallorca en horas bajas. Podría iniciar el duelo incluso en descenso si el Girona hace los deberes este viernes ante la Real Sociedad. Los baleares le sacan dos puntos al equipo de Míchel. El Elche, por su parte, llega liberado tras la victoria del pasado domingo. Vuelve a tener un margen considerable sobre la zona roja.

El gran reto es conseguir la primera victoria lejos del Martínez Valero. En la temporada 2022-2023, llegó precisamente en Son Moix. El Elche quiere que se repita la historia. Ha rozado el triunfo a domicilio, por ejemplo en Sevilla. Pero nadie duda de que la imagen y el rendimiento es muy dispar fuera de casa.

El Elche estará arropado por más de 300 franjiverdes en Son Moix. Restan solo dos partidos de Liga antes de concluir el año, al margen de la Copa, por lo que el equipo franjiverde quiere cerrar con buen sabor de boca un 2025 histórico.