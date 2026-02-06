Sarabia, "satisfecho" con el mercado invernal del Elche

BALANCE

Eder Sarabia ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido Real Sociedad-Elche para hacer balance del mercado de fichajes en clave franjiverde. El técnico vasco se ha mostrado "satisfecho" por el saldo que arroja la ventana invernal. Al Martínez Valero han llegado Lucas Cepeda, Gonzalo Villar, Tete Morente y Buba Sangaré.

Sarabia considera que el carril diestro queda cubierto con las llegadas de Tete Morente y Buba Sangaré, a pesar de la salida de Álvaro Núñez. El preparador bilbaíno ha desvelado que mantuvieron conversaciones con Sebastián Beccacece, ya que el argentino utilizó a Morente como carrilero.

El entrenador del Elche ha asegurado que tiene una "relación espectacular" con el propietario franjiverde, Christian Bragarnik. Ha calificado a Gonzalo Villar como una "oportunidad de mercado" y ha admitido que su fichaje también llegó en previsión de que se produjera alguna salida a última hora. Rodrigo Mendoza acabó abandonando el Martínez Valero.

Sobre las salidas de Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez, Sarabia ha dejado claro que "han dado muchas cosas" al Elche. Eso sí, también se ha referido a la polémica lesión del lateral vasco: "Me extraña que pueda volver a competir en febrero". ha comentado. La salida de Núñez, con pubalgia, causó revuelo entre la afición franjiverde. Le quedaban seis encuentros por disputar para renovar automáticamente hasta 2027.

Por último, Sarabia ha confirmado que Buba Sangaré formará parte a todos los efectos de la primera plantilla. Se le ha inscrito con ficha del filial aprovechando su edad. Tiene 18 años y ha fichado en calidad de cedido procedente de la Roma. Habrá que esperar para su debut, puesto que está lesionado.

