Santa Pola ilumina la Navidad con un espectáculo piromusical en la playa de Levante

La playa de Levante de Santa Pola va a ser el escenario este sábado a partir de las 19:00 horas de la tercera edición del festival piromusical ‘Llega la Navidad a Santa Pola’.

Va ser un espectáculo de luz, color y sonido que tendrá una duración de trece minutos y que va a lanzar la Pirotecnia Turís.

El escenario del espectáculo cambia este año la ubicación, que en las ediciones anteriores se celebraba delante del Ayuntamiento, pero que, debido a las obras de remodelación del edificio consistorial y el cierre de su entorno, se traslada unos doscientos metros hacia el este de la playa de Levante, justo enfrente del restaurante Playa.

El público podrá presenciar el espectáculo desde varios lugares de privilegio: desde lo alto de la plaza de la Comunidad Valenciana (conocida como Parque Azul), a lo largo del paseo marítimo de Levante o, para quienes quieran pisar arena, desde los extremos del área que estará acotada en la playa.