Santa Pola acoge el Campeonato de España de Parapente Precisión.

Santa Pola se convierte del 1 al 3 de mayo en el referente mundial del parapente, acogiendo el Campeonato de España de Parapente Precisión. Se trata de una modalidad de precisión en la que los pilotos se lanzan desde la pista de despegue de Gran Alacant, en lo alto del Cabo de Santa Pola, y deben volar hasta una diana de 2 metros de diámetro situada junto a la ermita de la Virgen del Rosario.

El objetivo es pisar lo más cerca posible del centro, que puntúa cero, recibiendo más puntos conforme se aleja el pie del centro de la diana. Los participantes realizarán doce rondas, pudiendo descartar la peor puntuación.

En esta competición hay inscritos más de 60 pilotos, hombres y mujeres, de 16 países: Emiratos Árabes, España, Gran Bretaña, Kosovo, Polonia, Hungría, Bulgaria, Bélgica, Brasil, Portugal, Croacia, Francia, China, Alemania, Túnez y Países Bajos.

También es puntuable para el Campeonato de España y los distintos campeonatos autonómicos, y además de los individuales masculino y femenino habrá trofeos por equipos.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Pola, los pilotos comenzarán a competir el viernes 1 de mayo a las 17:00 (siempre dependiendo de las condiciones de viento), y los vuelos continuarán durante toda la jornada del sábado (de 9 a 21 horas) y en la mañana del domingo (de 9 a 15 horas).