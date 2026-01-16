San Antón se celebra en Elche, Crevillent y Santa Pola en un fin de semana frío en el que no se descarta la reaparición de la lluvia

El fin de semana en el que se celebra la festividad de San Antón se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con previsión de un sábado con cielo nuboso y un domingo con más sol. Ambas jornadas van a ser frías, con temperaturas máximas de entre 14 y 15 grados centígrados.

Además, el riesgo de lluvia vuelve tanto el sábado como el domingo.

La del sábado va a ser una jornada nubosa y la del domingo será más soleado.

En caso de aparecer la lluvia, lo más probable en principio es que lo haga por la mañana, en el caso de mañana sábado, y el domingo por la tarde. Si llueve será de forma débil y puntual.

Llegada de nubes ya este viernes

Este viernes se presenta con la previsión meteorológica de tener bastante nubosidad hasta media mañana. Después se irán abriendo claros.

El viento va a soplar flojo, de poniente por la mañana y suaves brisas marinas por la tarde.

Las temperaturas máximas van a descender un poco y se van a situar en Elche y Crevillent en unos 15 grados. En Santa Pola se quedarán en 14.