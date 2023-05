El Ruso de Elche: "Las elecciones las va a ganar el PSOE"

"¿En la selva quién manda?". Es la pregunta con la que el Ruso de Elche explica el porqué de su camiseta, con un león en el pecho y un collar de plata colgando de su cuello. Dos jóvenes, apoderados del PP, sonríen a su lado, mientras que el presidente de la mesa electoral y la otra vocal se hacen un lado para que su imagen no rule más a través de las pantallas de los móviles y de las redes sociales.

El Ruso de Elche está en casa, en su barrio: Carrús. "Hace dos semanas me llegó el aviso de que tenía que venir a formar la mesa electoral. Y aquí estoy para ayudar a todo el mundo porque para eso están las elecciones", dice Daniel Gómez, a quien varios votantes, después de correrse la voz de que estaba "en la primera mesa de la izquierda" del Instituto de Carrús, le han ido acercando algunos regalos en forma de dulces, desde churros hasta unos 'murcianos', gentileza de la casa.

Este 28 de mayo tocaba vestirse de domingo porque no es un día más: cada ciudad elige alcalde y la mayoría de sus comunidades, a su nuevo presidente para los próximos cuatro años. El Ruso de Elche asegura que "la gente quiere que cambie el sistema", pero él sigue fiel a su alcalde Carlos González: "En Elche va a ganar el PSOE". Y ojo porque Carrús, el barrio del Ruso, es uno de los bastiones socialistas, lugar donde varias decenas de miles de votos pueden decantar el resultado final,.

El Ruso de Elche asegura que el sistema debe cambiar porque "no puede ser que uno se vaya de su casa y que cuando vuelva, se encuentre a cuatro okupas dentro de ella, eso es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el sistema". Y eso no depende su alcalde, pero sí de los votos de la gente a final de año, en las elecciones generales. Dani Gómez pide que "la ciudad vote" porque "no vale de nada estar quejándose todo el día si luego no vienen aquí y hace 'pam y pam' (dejando un sobre en cada urna)".

La bici se ha quedado en casa, a pocos metros del Instituto de Carrús, cerca de donde vive el Ruso, en el entorno de Las Chimeneas. "Le conozco y sé cómo es", dice la vocal, desde la otra punta de la mesa. "Acaba pronto que hay que seguir votando", pide el presidente de la mesa electoral. Los apoderados del PP siguen sonriendo, aunque el del PSOE, la de VOX y el de Compromís también aparecen en escena. A las ocho se cierran los colegios y, hasta entonces, el Ruso de Elche seguirá en su trono. En Carrús manda el Ruso. En Elche y en la Comunidad Valenciana, se sabrá esta noche quién lo hace durante los próximos cuatro años.