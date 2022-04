“No sólo tengo miedo por lo que pasa en Ucrania, sino por lo que pueda ocurrir en todo el mundo”

El nombre de Daniel Gómez Martínez puede que no sea muy conocido, pero si se dice algo sobre ‘El Ruso’ no pasará desapercibido para la mayoría de la población ilicitana. Una de las personas más reconocidas en las calles de Elche por ir en su bicicleta con la música a todo volumen, se abre por primera vez en profundidad en una entrevista. A ‘pecho descubierto’, cuenta detalles de su vida personal y hace una importante reflexión sobre el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Declara estar “asustado” con la situación mundial, además advierte de que se debería llevar cuidado porque Putin sabe lo que hace.

Nació en Rusia en un pequeño pueblo llamado Vladimirskaya, el 3 de agosto de 1991. Daniel fue adoptado en un centro de acogida por una pareja española dedicada al calzado para comenzar un nuevo camino en este país. Lleva 27 años en España y asegura haber tenido una vida genial. Abandonó la enseñanza obligatoria, pero se dejó el bachillerato para formarse en la mecánica y ayudar en su hogar. Actualmente, vive con sus padres en la zona de ‘Las Chimeneas’ en Elche y dice querer estar con su familia que son quienes siempre están ahí, pero su objetivo y lo que más le motiva es ser feliz.

¿Quién es Daniel Gómez Martínez?

Soy un chaval al que antes llamaban Benjamin. Viví hasta los dos años en Rusia en un centro de acogida y es una etapa que prefiero no recordar hasta que me adoptaron. Mi infancia fue buena aquí en España, tuve mis cosillas de pequeño pero nada malo. No me meto con nadie y nunca he tenido problemas con la ley. Tampoco consumo drogas, aunque las he probado, y a veces me bebo una cerveza.

¿Cuáles son los sueños de Daniel?

Yo vivo mi realidad, no me gusta imaginarme cosas. Lo único que espero es que estemos todos bien. Que con esto de la guerra, hay que llevar mucho cuidado. No sólo tengo miedo por lo que está pasando en Rusia, sino por lo que pueda ocurrir en todo el mundo. Putin sabe lo que hace, no se metería en este problema si no tuviera las ‘armas’ para lograr su objetivo.

¿Qué hace El Ruso en Elche?

Soy una persona que madruga mucho. Me levanto todos los días a las 8 de la mañana porque el que no madruga, no hace nada. Me baño, preparo el desayuno y hago las camas. Limpio toda la casa y cuando ya he dejado todo tranquilo cojo mi bicicleta y salgo con ella. Si no me voy a la playa, hago planes en la montaña y paso un momento agradable ahí.

Gabriella Olivos Bozzo y El Russo, en un momento de la entrevista junto al río Vinalopó. | Monserrate Hernández

¿Por qué escoger la bicicleta como acompañante?

Hace 7 años me regalaron la primera bicicleta y ya es parte de mi vida, no me imagino sin ella. Voy a coger la bici mientras no me corten las piernas. Sufrí la pérdida de un familiar muy querido por un accidente de tráfico y eso refuerza cada día mi elección. Además me gusta sentir que hago deporte, el mundo estaría mejor si todos fuésemos en una.

¿Es consciente de lo conocido que es por esta zona?

Soy consciente, pero no me preocupa. Si yo fuese un delincuente, pues sí que me repercutiría. Pero soy alguien que no tiene nada que esconder. Mucha gente que ha pasado por mi vida y ha estado a mi lado, se ha arrepentido de cómo se han portado conmigo. Pero menos mal que he llegado a darme cuenta de quiénes son los que realmente me importan.

¿Quiénes son las personas que realmente le importan?

Mi familia, que son los que siempre han estado. Ellos me han dado valores y todo lo que tengo. Les agradeceré siempre lo que han hecho por mí. No voy por la vida pidiéndoles todas las cosas que se me ocurre. No me gustaría que pensaran que me puedo estar aprovechando de ellos.

Entones, ¿qué hace el Ruso para ganarse la vida?

Mi camino es ser feliz. Para mí eso es lo más importante. Desde el confinamiento que no tengo curro, pero desde los 17 años me puse a trabajar. He estado en el Mercadona, con mis padres en el calzado, colocando asfalto en las terrazas y podando palmeras con unos amigos, pero ya no.

¿Y qué opinan sus padres sobre esto?

Mis padres ahora mismo entienden que la cosa está parada y como no me gustan los excesos, no pasa nada. De pedir, podría pedir mucho pero no lo hago. He estudiado mucho la vida para conocer mi situación y entender que no pasa nada porque soy una persona que no la lía.

Sin embargo, la gente que no habla con usted puede hacerse una imagen que no es verdad. ¿Qué siente que transmite?

Pues que me conocen, la verdad. Siempre hay gente que tiene una sonrisa para entregarme y se paran a hablar conmigo. Me cuentan cosas y son muy amables. Pero en otras ocasiones, hay personas que se quedan un poquillo extrañados conmigo y eso me ‘da cosa’, que puedan sentir miedo hacia mí. Hace poco, un chico de Madrid que no conozco me estuvo criticando por las redes sociales. Se ve que se gana la vida de esa forma, pero no me conoce.

No se ha visto al Ruso en los medios. ¿Tiene redes sociales?

Tenía, pero me las quité. Hace un tiempo que me sentía presionado y la gente me daba mucha caña. Antes tenía Instagram, pero ya nada. Quizás algún día vuelva, “nunca digas nunca” pero estoy mejor así. La verdad es que me las quité por mi familia, ellos veían cómo hablaban de mí y se dieron cuenta de la presión que empecé a sentir.

¿Y cómo se sintió con eso?

Yo sólo pensaba en cómo había gente que podía hablar así sin conocerme porque yo eso no lo haría. Tengo mis valores presentes y el que es listo no se pelea. Además, me llegó la noticia de que había gente que me quería postular para representar a España en ‘Eurovisión’ y por eso no entendía los malos comentarios. Me sentí muy emocionado, con una autoestima muy alta y una sensación que nunca había tenido antes. Pero lamentablemente eso murió con la presión que me hicieron sentir.

Lo postularon para representar a España en Eurovisión con sus canciones. Y en ellas, habla sobre sus valores y la última canción que sacó la nombró Elche es Mia. ¿Siente que eso es realmente así?

Sí lo creo, porque me lo he currado (entre risas). Con sólo tres canciones he llegado muy alto y he sabido controlarlo, sigo siendo yo. Espero algún día sacar más, pero no puedo asegurarlo. Las escribo con el corazón, todo tiene un sentido. Están inspiradas en mi vida y lo que creo correcto.

¿Lleva a Elche en el corazón?

Sí y por eso creo que Elche es mía. Veo una magia en esta ciudad que no todos ven. Yo voté al alcalde, y si pudiera hablar con él le diría que tenemos cosas que no se ven en toda España y que deberíamos aprovecharlas más. Le agradecería por mantenerlo muy bonito, pero para mejorar podría preocuparse de la chiquillada por las noches.