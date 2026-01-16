Reme Sanz, primera mujer Hija Adoptiva de Elche

Reme Sanz Tendero, histórica comunicadora, ya es Hija Adoptiva de Elche. Se ha convertido en la primera mujer que posee ese reconocimiento en el municipio ilicitano.

El acto institucional de nombramiento como Hija Adoptiva de Elche de Reme Sanz Tendero se celebró en la tarde de este pasado jueves en el Ayuntamiento ilicitano.

Reme Sanz tras ser distinguida como Hija Adoptiva de Elche. | Ayuntamiento de Elche

“Como dice la canción, ‘Gracias a la vida que me ha dado tanto’, pues yo digo gracias a Dios, que me ha dado tanta vida para poder vivirla en esta maravillosa ciudad en la que desde el primer momento me sentí acogida y a la que no me canso de llamar Elche de mis amores”, destacó Reme Sanz durante su discurso en el que agradeció el reconocimiento y añadió que “no he nacido en Elche, pero sí he dado a Elche dos generaciones de ilicitanos: mis cuatro hijos y mis cuatro nietos”.

Sanz nació en Monóvar y llegó a Elche en 1960 con tan sólo 19 años y en la ciudad ha desarrollado su faceta como locutora durante más de treinta años, implicándose además de manera directa con todas las tradiciones ilicitanas.

El alcalde de Elche Pablo Ruz Elche puso en valor la extensa trayectoria profesional de Reme Sanz, su vinculación con la sociedad ilicitana y su contribución a la defensa y promoción de las tradiciones y símbolos de identidad: “No podemos dejar de reconocer que tu implicación en la vida de esta ciudad ha sido infinita desde la atalaya de un micrófono contando el día a día de Elche a los oyentes y a los espectadores; y atendiendo a la vida de los ilicitanos”, ha afirmado Ruz que ha concluido que “con tu voz, y tu corazón puesto en tu voz, te ganaste desde siempre a generaciones de ilicitanos que han crecido en Elche escuchándote, viéndote, y queriéndote”.

La primera mujer Hija Adoptiva

Reme Sanz se ha convertido en la decimocuarta figura que se reconoce con el título de Hijo Adoptivo de Elche, siendo la primera mujer en contar con esa distinción.

Los últimos reconocimientos han sido para el fundador del Museo de Pusol, Fernando García Fontanet en abril de 2024 y el fundador del grupo de calzado Pikolinos, Juan Perán Ramos en enero de 2025. De

esta forma, ya forma parte de un grupo de nombres en el que se encuentra entre otros Rafael Altamira, Óscar Esplá o Juan Francisco Martínez Modesto ‘Nino’.