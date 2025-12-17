El Rehabilitado Molí del Real de Elche se convierte en "La memoria del agua"

El Molí del Real es uno de los mejores exponentes del patrimonio hídrico ilicitano. Situado en el Parque Municipal entre el cauce del Vinalopó y el de la Acequia Mayor, es no solo emblemático por el pasado que cuentan sus paredes sino también porque a partir de ahora es un homenaje a la memoria de nuestros antepasados, a su vínculo con el agua desde la época del neolítico y la capacidad de administrar este bien escaso. Ahora, reconvertido en Museo del Agua acoge una interesante exposiciçon con toques audiovisuales inmersivos que nos recuerda la memoria del agua. Así lo contamos en este programa especial de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.