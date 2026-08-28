Racing de Santander-Elche: en busca de la primera victoria de la temporada

Racing de Santander y Elche se verán las caras este viernes por la tarde en El Sardinero en la tercera jornada de Liga en Primera División. Ambos conjuntos han tenido un arranque de competición similar, sumando un punto tras los dos primeros encuentros. Los ilicitanos quieren desquitarse de la 'manita' del Barça.

El Sardinero no se le da especialmente bien al Elche, pero Martín Anselmi cree que las rachas están para romperlas. El técnico argentino persigue su primera victoria en partido oficial como preparador franjiverde. Solo cuenta con las bajas por lesión de Adam Boayar y Yago de Santiago.

El canterano Padilla se ha desplazado hasta Santander. No lo ha hecho esta vez Umaru, por lo que todo hace indicar que Abiel Osorio se estrenará en convocatoria. No se prevén muchos cambios en el once a pesar de la derrota ante el Barcelona. Buonanotte podría entrar en la mediapunta y Bigas aspira a recuperar el puesto en la zaga una vez solventados sus problemas físicos.

El mercado de fichajes, abierto hasta el martes, centra también las miradas de Racing y Elche. Los cántabros están pendientes de posibles salidas, mientras que los ilicitanos afrontan la recta final con la obligación de reforzarse. Como mínimo, llegará un carrilero zurdo. También se busca un carrilero derecho y un portero. Sin descartar alguna sorpresa de última hora.

Algo más de un centenar de aficionados acompañarán al equipo de Anselmi en tierras cántabras. Muñiz Muñoz será el encargado de impartir justicia, mientras que Cuadra Fernández estará al frente del VAR.