¿Qué le falta al CD Eldense en este inicio liguero?

El CD Eldense caía en El Plantío de Burgos y los resultados de la jornada le sitúan en puestos de descenso. La falta de acierto volvió a condenar al cuadro de Javi Calleja. El técnico madrileño aún no ha podido estrenar su casillero de triunfos.

El Deportivo afronta ahora dos encuentros consecutivos en el Nuevo Pepico Amat, ante Real Oviedo y Córdoba. Justin Smith se perderá la cita ante los asturianos al ser convocado por Canadá.

Analizamos la actualidad azulgrana con Miguel Ángel Monera, Raúl Patón y Luis Cerdán.