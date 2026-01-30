PP, PSOE, Vox y Més Santa Pola urgen al Gobierno el acceso directo a la localidad desde la N-332.

Los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE, Vox y Més Santa Pola) han aprobado solicitar a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes la ejecución, “a la mayor brevedad posible”, del proyecto que permita construir un enlace directo del acceso a la localidad desde la N-332.

Las cuatro formaciones políticas han coincidido en señalar que por esa zona circulan diariamente más de 30.000 vehículos, lo que supone una afluencia da lugar a situaciones de embotellamiento de la vía que es algo que favorece que se registren accidentes de circulación, en muchos casos de carácter grave.

Además, en la Moción aprobada por unanimidad en el pleno municipal se solicita al Gobierno central la redacción del estudio de inicio del expediente para la puesta en marcha de dos proyectos: el carril de aceleración desde la N-332 a su paso por Gran Alacant en su incorporación hacia Alicante y la solución del punto conflictivo que corresponde a la salida y entrada a la N-332 desde la zona de Playa Lisa.

Asimismo, se pide al Ministerio acometer el desdoblamiento de la N-332 en todo el término municipal de Santa Pola desde la pedanía de La Marina de Elche hasta Alicante, estudiando la alternativa de desviarla por la Vereda de Sendres, debido a la dificultad de hacerlo por el actual trazado que atraviesa el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.