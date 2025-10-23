El PSOE pide al Ayuntamiento de Santa Pola la creación de una ruta de selfis

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Pola ha elevado una Moción para su debate y votación en el pleno municipal del presente mes de octubre en la que plantea al equipo de gobierno que se estudie la posibilidad de crear una ruta turística fotográfica a la que los socialistas se refieran como ‘ruta de selfis’ en lugares singulares y destacables de la localidad utilizando los soportes o marcos metálicos que hay en el parque El Palmeral.

Los socialistas santapoleros plantean que esos elementos metálicos se pinten y se haga reflejar en los mismos la denominación de ‘Santa Pola’ o, según añade en texto de la Moción, “algún hastag que pueda proponer el departamento municipal de Turismo”.

Además, sugieren como puntos de instalación para realizar selfis los alrededores de la Torre del Tamarit; la Gloriera, junto al castillo fortaleza; el puerto pesquero; las playas de Levante y Tamarit; el muelle de madera de las Salinas; y la ermita del Calvario.

Bonos consumo

Por otro lado, el PSOE de Santa Pola plantea en una segunda Moción que la Corporación inste a la Diputación de Alicante a “recuperar y poner en marcha” la financiación para el desarrollo de nuevas campañas de bonos consumo.