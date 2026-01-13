Se le conocía como ‘Marlonda’

El grupo municipal del PSOE en Elche promueve dedicar un espacio público a Tomás Ruiz Godoy

En una propuesta que va a tratar de consensuar como Declaración Institucional en el pleno municipal de este mes de enero

David Alberola García

Elche |

Tomás Ruiz Godoy, en la derecha de la imagen, tras su nombramiento como Hermano Mayor Honorífico de Nuestro Padre Jesús de la Caída.
Tomás Ruiz Godoy, en la derecha de la imagen, tras su nombramiento como Hermano Mayor Honorífico de Nuestro Padre Jesús de la Caída. | lacaidaelche.com

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche va a plantear la aprobación en el pleno municipal de este mes de enero la aprobación por parte de la Corporación de una Declaración Institucional que recoge la petición de dedicar un espacio público en la ciudad a Tomás Ruiz Godoy, conocido como ‘Marlonda’, que falleció en el mes de marzo del pasado año.

Durante cuatro décadas fue el encargado de lanzar la palmera de la Virgen que cierra la Nit de l’Albà. También disparó durante ese mismo periodo las albas del Misteri y fue cofrade vinculado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caída, siendo distinguido en el año 2023 como Cofrade de Honor de la Semana Santa de Elche por su compromiso con la Semana Santa ilicitana.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado hoy que ‘Marlonda’ fue “una de las personas clave en el desarrollo y consolidación de la cofradía” e impulsor de transformaciones como “la creación de la Casa de Hermandad, el trono del Cristo llevado por costaleros y la incorporación de la imagen de la Virgen del Rosario”.

El portavoz socialista ha subrayado su papel en la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche donde “fue el que empezó el primer certamen de Cornetas y Tambores” de la ciudad, en el que las bandas salían de distintos puntos del centro hasta unirse todas en un certamen de música.

La fidelidad de Tomás Ruiz Godoy a las tradiciones de Elche quedó reflejada en otro aspecto: durante más de quince años transportó el arca de la Virgen de la Asunción hasta la playa del Tamarit de Santa Pola para la representación de su hallazgo en el marco de las fiestas de la Venida de la Virgen.

Asimismo, construyó una réplica del arca de la Virgen para la Comisión de Fiestas Diagonal Parque que, más tarde, custodió la Sociedad Venida de la Virgen haciendo uso de ella en algún acto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer