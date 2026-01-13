El grupo municipal del PSOE en Elche promueve dedicar un espacio público a Tomás Ruiz Godoy

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche va a plantear la aprobación en el pleno municipal de este mes de enero la aprobación por parte de la Corporación de una Declaración Institucional que recoge la petición de dedicar un espacio público en la ciudad a Tomás Ruiz Godoy, conocido como ‘Marlonda’, que falleció en el mes de marzo del pasado año.

Durante cuatro décadas fue el encargado de lanzar la palmera de la Virgen que cierra la Nit de l’Albà. También disparó durante ese mismo periodo las albas del Misteri y fue cofrade vinculado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caída, siendo distinguido en el año 2023 como Cofrade de Honor de la Semana Santa de Elche por su compromiso con la Semana Santa ilicitana.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado hoy que ‘Marlonda’ fue “una de las personas clave en el desarrollo y consolidación de la cofradía” e impulsor de transformaciones como “la creación de la Casa de Hermandad, el trono del Cristo llevado por costaleros y la incorporación de la imagen de la Virgen del Rosario”.

El portavoz socialista ha subrayado su papel en la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche donde “fue el que empezó el primer certamen de Cornetas y Tambores” de la ciudad, en el que las bandas salían de distintos puntos del centro hasta unirse todas en un certamen de música.

La fidelidad de Tomás Ruiz Godoy a las tradiciones de Elche quedó reflejada en otro aspecto: durante más de quince años transportó el arca de la Virgen de la Asunción hasta la playa del Tamarit de Santa Pola para la representación de su hallazgo en el marco de las fiestas de la Venida de la Virgen.

Asimismo, construyó una réplica del arca de la Virgen para la Comisión de Fiestas Diagonal Parque que, más tarde, custodió la Sociedad Venida de la Virgen haciendo uso de ella en algún acto.