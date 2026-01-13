La niebla deja este martes en Elche una inusual estampa

La presencia de una espesa niebla en la mañana de este martes ha dejado en Elche una inusual y espectacular estampa cubriendo muchas áreas del municipio y de otras zonas de la comarca del Baix Vinalopó y llegando incluso hasta el centro histórico donde desde cualquiera de los puentes que hay apenas se veía el siguiente.

La niebla ha aparecido de madrugada en zonas del Camp d'Elx, llegando acompañada de mucho rocío, y se ha ido extendiendo hasta alcanzar el casco urbano de la ciudad ilicitana desde primeras horas de la mañana y alcanzado muchas zonas en las que la ladera del río a su paso por el centro de la casco urbano ha quedado invadida por la niebla, que es lo mismo que ha ocurrido con muchas calles urbanas.